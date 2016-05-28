Yenilenebilir enerjiler istihdam kaynağı



Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) son araştırmasına göre bütün dünyada 8 milyon 100 bin kişi güneş, rüzgar, biyokütle, hidrolik santral ve jeotermi branşlarında istihdam ediliyor. 2014 – 2015 yılları arasında yenilenebilir enerjilerde çalışanların sayısı yüzde 5 oranında arttı. Büyük baraj inşa ve işletmesiyle dev hidrolik enerji santrallerinde de toplam bir milyon 300 bin kişinin çalıştığı tahmin ediliyor.

Yenilenebilir enerji branşındaki istihdamın artmasının nedenleri hakkında bilgi veren IRENA direktörü Adnan Z. Amin istihdam artışının enerji sektöründeki genel trende ters düştüğünü söyledi. Maliyet düşüşü ve siyasi düzenlemelerin istihdama yaradığını belirten Amin, Abu Dabi'de yaptığı araştırma sonuçlarını değerlendirme konuşmasında bu trendin devam etmesini ve Paris'te kararlaştırılan iklim hedeflerine varılabilmesi için bütün ülkelerde yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesini beklediklerini söyledi.

Güneş enerjisi 3,7 milyonun ekmek kapısı

Güneş enerjisi istihdam motoru sayılıyor. Güneş elektriği üretimi ve fotovoltaj dallarında çalışanların sayısı 2 milyon 800 bini buluyor. Solar paneli fabrikaları artıyor. Daha fazla modül, solar hücre, düz ve dalgalı akım transformatörleri imal ediliyor. 2015 yılında güneş temelindeki yenilenebilir enerji branşlarında çalışanların sayısı yüzde 11 oranında arttı.

Yenilenebilir enerji istihdamında Çin başı çekiyor. Bu ülkede 1 milyon 700 bin kişi istihdam ediliyor. Japonya'da 377 bin, ABD'de 194 bin ve geçen yıl 700 bin solar ev sisteminin kurulduğu Bangladeş'te ise 127 bin kişi solar branşında çalışıyor.

Bir zamanlar güneş enerjisi öncüsü olan Almanya'da ise istihdam geriliyor. 2015 yılında bu branşta sadece 38 bin kişi çalışmaktaydı. İki yıl önce bu rakam 100 binin üzerindeydi. Almanya fotovoltaj istihdamında 103 kişinin çalıştığı Hindistan'ın ardından altıncılığa geriledi.

Solartermi branşı da hızla gelişiyor. IRENA raporuna göre 2015 yılında bütün dünyada 940 bin kişi, öncelikle su ısıtmada kullanılan güneş kolektörü imalat ve montajında çalışmaktaydı. Bu branşta en fazla istihdam yaratan ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan ve Brezilya.

Ulaştırma ve elektrik için biyokütle

Elektrik üretiminde olduğu kadar, gaz ve sıvı yakıt kazanmada da kullanılan biyokütle branşında da yaklaşık 2 milyon 900 bin kişi istihdam ediliyor. Şeker kamışından akaryakıt elde edilen Brezilya en geniş istihdam alanı yaratan ülkelerin başında geliyor. ABD'de de bu branş üretim miktarı ve istihdam açısından hızla gelişiyor.

Tarım ürünlerinden biyogaz elde edilen branşın en yaygın olduğu üç ülke arasında Almanya da var.

Rüzgar istihdam üretiyor

Rüzgar endüstrisi de hızla gelişen yenilenebilir enerji branşları arasında yer alıyor. Bütün dünyada 1 milyon 100 bin kişi rüzgardan elektrik üretilmesinde çalışıyor. Bu branştaki yıllık istihdam artışı yüzde 5'i buluyor.

Rüzgar enerjisinde hiçbir ülkede Çin'deki kadar kapsamlı çalışılmıyor. En fazla rüzgar türbini Çin'de dikiliyor. Bu branşta çalışanların sayısı Çin'de 500 bin, önemli ekonomik branşlar arasına girdiği Almanya'da ise 150 bin dolayında. ABD, Hindistan ve Brezilya'da da rüzgar enerjisi konvansiyonel enerjinin ikamesinde önemli rol oynuyor.

‘2030'da 24 milyonluk istihdam'

Solar ve rüzgar enerjisi branşlarında kullanılan malzemenin en çok üretildiği ülkelerin başında da yine Çin geliyor. IRENA raporunda Avrupa Birliği'nin enerji politikası eleştiriliyor. Raporda AB'deki siyasi kararların yatırımları azalttığı ve yenilenebilir enerji branşında çalışanların azaldığı belirtiliyor. Almanya'nın yenilenebilir branşında çalışanların sayısı İngiltere, Fransa ve İtalya'nın toplamını aşıyor.

Güneş ve rüzgar enerjisinin Afrika'da da hızla yayıldığı belirtilen IRENA raporuna göre Mısır, Fas, Kenya ve Güney Afrika yenilenebilir enerjilere geçişi yoğun bir şekilde teşvik ediyor.

Enerji dönüşümünün yenilenebilir enerjileri ve istihdamı arttırmaya devam edeceği ifade edilen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın raporunda 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji miksajındaki payının iki katına çıkacağı ve iklimi koruma hedeflerine yaklaşılırken, istihdamda da önemli artış kaydedileceği dile getiriliyor.