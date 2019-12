Yenilenebilir enerjide örnek ülke İskoçya

T24 - İskoçya, rüzgâr, dalga ve akıntılardan yararlanarak yenilenebilir enerji üretimine büyük yatırım yapıyor. Ülke, 2050 yılına kadar Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılamayı hedefliyor.





Şiddetli rüzgâr, büyük ve hırçın dalgalar, kuvvetli deniz akıntısı ve bol yağmur... İskoçya, kendine has bu tipik özellikleriyle belki ideal bir tatil ülkesi olmayabilir. Ancak bu küçük ülke, Avrupalılar için güvenili bir enerji tedarikçisi olma yolunda hızla ilerliyor. İklim ve coğrafî özelliklerinin sunduğu koşulları külfet değil, büyük bir nimet olarak gören İskoçya, rüzgâr, dalga ve akıntılardan yararlanarak yenilenebilir enerji üretimine büyük yatırım yapıyor.





İskoçya Parlamentosu'nda temsil edilen partiler arasında en büyük grubu oluşturan İskoçya Milliyetçi Partisi'ne mensup Enerji, Ekonomi ve Turizm Bakanı Jim Mather, İngiltere'nin üzerinde ısrarla durduğu nükleer enerji stratejisini kesin bir şekilde reddediyor. Bakan Mather, bunun yerine ülkesinin, büyük oranda yenilenebilir enerjilere yapmaya devam etmesi gerektiğine inanıyor. Zira İskoçya'nın doğal enerji kaynakları, komşu ülkelerin enerji ihtiyacını bile karşılayabilecek kadar fazla.







Lotoda altı tutturmuş gibi!







"İskoçya, enerji konusunda âdeta sayısal lotoda altı tutturup büyük ikramiyeyi kazanmış gibi" benzetmesini yapan Jim Mather sözlerini şöyle sürdürüyor: "Geçmiş yıllarda kömür ve hidrolik enerjinin yanı sıra Kuzey Denizi'nden elde ettiğimiz petrol ve doğal gazdan fazlasıyla yararlandık. Şimdilerdeyse yenilenebilir enerjilere yöneldik ve bu sayede büyük oranda kâr elde ediyoruz. Tüm Avrupa'daki rüzgâr potansiyelinin yaklaşık dörtte birine sahibiz. Aynı şekilde akıntı ve dalga kapasitesinin de dörtte biri bizde. Uzun yaz günlerimiz sayesinde güneş enerjisini bile verimli şekilde kullanabiliyoruz. Anlayacağınız elimizde çok çeşitli seçeneklerler var ve bu imkânların tümünü daha da geliştermeye çalışıyoruz."







Belirlenen hedeflerin üzerine çıkılıyor







Peki İskoçya Enerji, Ekonomi ve Turizm Bakanı'nın bu sözleri sadece abartılı politik söylemlerden mi ibaret, yoksa somut gerçeklik payı da var mı? Bu konudaki şüpheleri "Friends of the Eearth / Dünyanın Dostları" adlı bağımsız çevre örgütünün başkanı Duncan McLaren gideriyor: "İskoçya gerçekten de eşsiz bir konumda. Ulusal çaptaki enerji ihtiyacımızı katbekat giderebilecek düzeyde yenilenebilir enerji kaynaklarımız var. İskoçya, elektrik ihtiyacını tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilecek ilk ülke olma yolunda ilerliyor ve bu konuda uygulanabilir bir eylem planı geliştirdi. 2020 yılı için yenilenebilir enerjinin toplam enerji içindeki payı yüzde 55 olarak öngörülmüştü. Ama görünen o ki, bu hedefin bile çok üzerine çıkılacak."







Hedef 2050







İskoçya artık kısa ve orta vadeli değil, uzun vadeli planlar yapıyor. Hükümetin enerji pazarlarından sorumlu yetkilisi Colin Imrie, daha şimdiden 2050 yılına dair hedefler ortaya koyuyor: "Bu yeni teknolojilere yapılacak yatırımların, Avrupa'nın geleceğine ne gibi katkılar sağlayabileceğini de ortaya koymak istiyoruz. Bu hesapları yaparken sadece 2020 yılını değil, 2030, 2040 hatta 2050'yi de dâhil ediyoruz. Bu yatırımlar sayesinde İskoçya'nın enerji ihtiyacının tamamı, üstelik çok kısa vadede karşılanabilir. Uzun vadede ise Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabiliriz."







Yenilenebilir enerji laboratuarı







Bu noktada insanın aklına hemen şöyle bir soru geliyor: İskoçya'nın küçük bir ülke olması, bu hedefleri gerçekleştirmek için bir dezavantaj teşkil etmiyor mu? Enerji, Ekonomi ve Turizm Bakanı Jim Mather'e göre bu durum, tam tersine büyük bir avantaj haline dönüşebilir. Zira İskoçya, yenilenebilir enerji teknolojilerinde bir laboratuar işlevi üstlenebilir ve bu sayede yeni teknolojiler hem mikro hem makro düzeyde denenebilir.







Bakan Mether, sözlerini şöyle sürdürüyor:





"Hedefimiz, İskoçya'yı tüm dünyaya bir enerji ağıyla bağlamak. Doğru yoldayız. Nitekim pek çok ülke, bizim bu alanda iyi bir örnek teşkil ettiğimizin farkına vardı. Belki çoğu ülke bizim kadar hızlı adımlar atamayacak. Ama biz öncü rolümüzü sürdürmek istiyoruz. Çünkü yenilenebilir enerjinin yanı sıra bu alandaki teknoloji ve bilgi birikimimizi ihraç etmek suretiyle büyük avantajlar elde edebileceğimizi düşünüyoruz. İskoçya, ev ödevlerini eksiksiz yaptı ve bu alanda çok iyi bir konuma geldi. Şimdi bu konumumuzu uluslararası düzeye taşımak istiyoruz."