Yenilenebilir enerjide destekler TL'ye çevrildi; güneş santrallerine destek yüzde 67, rüzgara destek yüzde 40 azaltıldı

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim yatırımlarına verilen kilovatsaat başına fiyat alım garantileri TL’ye çevrilirken güneş santrallerine verilen destek yüzde 67, rüzgara verilen destek yüzde 40 geriledi.

Enerjigünlüğü’nün haberine göre rüzgar, güneş, su, biyokütle ve jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretim santrali yatırımcılarına sağlanan yenilenebilir enerji kaynakları destek tutarlarının, mevcut destekleme tutarlarının devreden çıkacağı Haziran 2021 sonrasında hangi seviyelerde olacağı netleşti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına göre yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) kapsamında, rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütleye dayalı elektrik üretim santrallerine verilen kilovatsaat başına alım garantisi desteklemeleri, uygulamanın sona ereceği 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren de devam edecek.

YEKDEM kapsamında en yüksek destekleme alım fiyatı, kilovatsaat başına 54 kuruş ile jeotermal kaynaklara dayalı santraller ile biyometanizasyon bazlı biyokütle santralleri için belirlendi. En düşük destekleme fiyatı ise 32 kuruş ile rüzgar ve güneş enerjisine dayalı yatırımlar için belirlendi. Çöp gazı ve atık lastik bertarafının yan ürünlerine dayalı BES’ler de kilovatsaat başına 32 kuruş ile en düşük YEK desteği sağlanacak santral türleri arasında yer aldı.

YEK’e dayalı elektrik santrali yatırımcılarına verecek desteklemelerin süresi 10 yıl olmaya devam edecek. Yatırımlarda yerli ekipman kullananlara verilecek ilave destek tutarları da uygulanmaya devam edecek. Ancak yerli aksam destekleri de TL cinsinden belirlendi. Ve bu destekler beş yıllığına uygulanacak.

Türk Lirası bazında belirlenen yeni destekleme fiyatları, eski YEKDEM fiyatlarının ciddi oranda altında kaldı. Düzenlemeyle; bugünkü kurlarla kilovatsaat başına 97 kuruş destek alan güneş santrallerine uygulanan destekleme fiyatları yüzde 67 azalışla 32 kuruşa geriledi. Halen 53 kuruş ödenen rüzgar santrallerine verilen destek yüzde 40 düşüşle, 32 kuruşa çekilirken hidroelektrik santrallerine verilen destekleme fiyatı yüzde 25 azaltılarak 40 kuruş seviyesine düşürüldü.

Eski fiyat: 7,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 53,363 kuruş)

Yeni fiyat: 40 kuruş/kWh

Değişim (%): – 25

RÜZGAR SANTRALLERİ

Eski fiyat: 7,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 53,363 kuruş)

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh

Değişim (%): – 40

JEOTERMAL SANTRALLERİ

Eski fiyat: 10,5 cent/kWh (Bugünkü kurla 76,755 kuruş)

Yeni fiyat: 54 kuruş/kWh

Değişim (%): – 30

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh

Değişim (%): – 67

BİYOKÜTLE SANTRALLERİ (Çöp gazı / Atık lastik)

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh

Değişim (%): – 67

BİYOKÜTLE SANTRALLERİ (Biyometanizasyon)

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 54 kuruş/kWh

Değişim (%): – 44

BİYÜKÜTLE SANTRALLERİ (Termal bertaraf)

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 50 kuruş/kWh

Değişim (%): – 49

Kaynak: Enerjgünlüğü