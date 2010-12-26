-YENİLENEBİLİR ENERJİ TBMM'NİN GÜNDEMİNDE TBMM (A.A) - 26.12.2010 - TBMM Genel Kurulu, 2011 yılı bütçesini yasalaştırmasının ardından gündemindeki konuları görüşmeye kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurulun bu haftaki gündeminde, görüşmelerine daha önce başlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda değişiklik yapan teklif yer alıyor. Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin teşvikini amaçlayan teklif, yenilenebilir kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi öngörüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler için Yenilenebilir Enerji Kaynağı (YEK) Destekleme Mekanizması'nda belirlenen fiyatlar, 2010 yılı itibariyle uygulanmaya başlanacak. Hidroelektrik üretim tesisleri için su kullanım hakkının verilmesine, DSİ'nin görüşünün alınması kaydıyla İl Özel İdareleri yetkili olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten gerçek ve tüzel kişiler için ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektriği dağıtım sistemine vermeleri halinde, kanundaki YEK Destekleme Mekanizması kapsamında belirlenen alım fiyatları uygulanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tüzel kişiler, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkmamak ve lisanslarında belirtilen gücü aşmamak kaydıyla ek kapasite kurabilecek. Bu kanun kapsamındaki tüzel kişiler, 10 yıl süreyle sistem kullanım tariflerini yüzde 90 indirimli olarak ödeyecek. 2015 yılına kadar devreye alınacak üretim tesislerine, yatırım ve işletme dönemlerinin ilk 15 yılında, enerji nakil hatlarından izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedelleri için yüzde 85 indirim uygulanacak. -YAZMA ESERLER KURUMU- Genel Kurulun bu teklifi yasalaştırmasının ardından Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine geçilecek. Tasarı, kültür mirası yazma ve eski harfli nadir basma eserleri toplayıp, korumak üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı oluşturulmasını öngörüyor. Başkanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak merkezi İstanbul'da kurulacak. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı için Ankara, İstanbul ve Konya'da bölge müdürlükleri oluşturulacak. TBMM Genel Kurulunda, ayrıca bazı uluslararası anlaşmaları onaylayan kanun tasarıları da bu hafta ele alınacak. -TORBA TASARI KOMİSYONDA- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun, bu hafta boyunca, bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran hükümlerin de bulunduğu ''Torba Tasarı'' için mesai yapması bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon 3 Aralık'tan bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 113 maddeden oluşan ''Torba Tasarı'' alt komisyonda değişik konulara ilişkin tekliflerle birleştirildi ve bu şekilde 150 maddeyi aştı.