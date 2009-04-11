Yenilen muhtar adayının sigaralı intikamı

Edirne'de merkeze bağlı Muratçalı Köyü'nde muhtar adayı olan bakkal 49 yaşındaki Yaşar Güler, seçimleri kaybedince işyerinde sigara satışına son verdi.



Köyün tek bakkalı olan Güler, dükkanındaki sigara satışından, veresiyenin artması üzerine vazgeçtiğini söyledi. Muratçalı Köyü'nde oturanlar tek bakkalın sigara satışını bırakması üzerine, kent merkezinden yada diğer köylerden siparişle sigara getirtiyor.



Edirne'ye 20 kilometre uzaklıktaki 250 kişinin yaşadığı 55 haneli Muratçalı Köyü'nde bakkallık yapan ve Muhtar Ahmet Teferiş'in ihtiyar heyetinde aza olan Yaşar Güler, 29 Mart seçimlerinde muhtar adayı oldu. Köyün tek bakkalı olan muhtar adayı Güler seçim döneminde köylülere veresiye sigara ve ekmek satışı yaptı.



Ancak 29 Mart günü sandıklar açıldığında mevcut muhtar Ahmet Teferiş'e 133 oy çıkarken, 53 oy olan bakkal Güler seçimi kaybetti. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra Yaşar Güler, 30 Mart sabahından itibaren bakkalında sigara satışına son verdi. Bakkala giderek sigara almak isteyen köylüler, satışın durdurulduğunu öğrenince şaşırdılar.



Köylüler bakkal Güler'in sigara satışından vazgeçmesinde seçimi kaybetmesinin etkili olduğunu ve bu şekilde kendilerinden intikam aldığını ileri sürerken, daha önce köylülere veresiye sigara ve ekmek sattığını söyleyen Güler, şöyle konuştu:



``Veresiye karşılığında sigara sattığım için zarar etmeye başladım. Sigarayı peşin para ile alıyorum. Ben de seçimlerden sonra sigara satmamaya karar verdim. Zarar ediyorum neden satayım. Şimdi bakkalıma sigara almıyorum. Kimseyle bir sorunum yok. Sadece veresiye karşılığında çok sigara sattığım için satışı durdurdum.''





