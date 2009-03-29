Yenileme seçimleri Haziran'da

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerin herhangi bir yerde "seçim işlemleri nedeniyle" iptal edilmesi halinde, yenileme seçimlerinin 7 Haziran 2009 Pazar günü yapılmasına karar verdi.



YSK'nın konuya ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, çeşitli nedenlerden dolayı bugün seçimi yapılamamış belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ile muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği, idari değişiklik sebebiyle 1 Ocak 2009 tarihinden sonra kurulmuş ve bugün seçimi yapılmamış veya kuruluşunu bugünden sonra tamamlayan köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle iken köy statüsüne dönüştürülen yerleşim birimlerinde seçimler, 7 Haziran 2009 Pazar günü yapılacak.



Karara göre, bugünkü seçimlerden, herhangi bir nedenle boşalacak köy ve mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar meclisi-heyeti üyeliği ve seçim günü 6 Nisan 2009'dan sonraya rastlayan ve ilanı yapılmamış ihtiyar meclisi-heyeti üyeleri ve birlikte yapılması gereken muhtarlık seçimleri de 7 Haziran 2009 Pazar günü olacak. Bu seçimler için seçim sürecinin başlangıç tarihi 6 Nisan 2009 Pazartesi olarak belirlendi.



Seçim yapılacak belde, köy ve mahalle adlarının en geç 6 Nisan 2009'a kadar YSK'ya bildirilmesi gerekiyor.



İptal halinde yeni seçim



Karara göre, bugün yapılan yerel seçimlerin "seçim iş ve işlemleri" nedeniyle iptaline karar verilmesi halinde de 7 Haziran 2009 Pazar günü yenileme seçimi yapılacak.



Belediye ve il genel meclisi seçimlerinde, seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan edilmesine gerek olmayacak. Bugün yapılan seçime katılmış siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 7 Haziran'daki yenileme seçimine aynen katılabilecek.



Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. Birleşik oy pusulalarının basımında bugünkü seçim için uygulanan esaslar aynen geçerli olacak.



Bugün yapılan seçim sonucu muhtarlık ve ihtiyar meclisi–heyeti üyeliği seçimlerinin "seçim iş ve işlemleri" sebebiyle iptal edilmesi halinde de sadece oy verme işlemleri tekrar edilecek. Muhtarlık seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, bu seçimler için iptal edilmiş seçimde aday olmuş kişilerden başka kişiler de muhtar adayı olabilecek.



Ortak hükümler



Yenileme seçiminde, bugün yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın kullanılacak. Seçim takvimi, seçimi yönetecek ilçe seçim kurullarınca hazırlanıp uygulanacak.



Bir seçim çevresinde seçimin iptal edilmesi halinde durum YSK'ya bildirilecek.

