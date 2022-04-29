Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’ndeki Yeniköy Termik Santrali’nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy yakınlarındaki Yeniköy Termik Santrali'nde bugün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk olarak termik santralindeki itfaiye ve personeli müdahale etti. Yangınla ilgili bilgi veren İkizköy Çevre Koruma Platformu Sözcüsü ve aktivist Deniz Gümüşel, “Santralin alanı içerisinde başlayan yangınını büyüdüğünü öğrendik. Kömür depolama alanının bulunduğu bölge gibi görünüyor” diye konuştu.

Yeniköy Termik Santrali’ndeki yangının soğutma kulelerinde kaynak yapan işçilerin çalışma sırasında çıkan kıvılcımların plastik materyelleri tutuşturması nedeni ile çıktığı ve yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Yangında herhangi yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.