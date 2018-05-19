Yenikapı'daki 'Kudüs' mitingine kaç kişi katıldı?

Yenikapı'da Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Yenikapı Miting Alanı'nda Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde düzenlenen miting için geniş güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, metrekareye düşen kişi sayısının hesaplanması yöntemiyle Yenikapı Miting Alanı'nda yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğu belirlendi.