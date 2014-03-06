Yenikapı'da gemi yangını

İstanbul Yenikapı açıklarında bir gemiden duman yükseliyor. Gemiye söndüren gemileri müdahale ediyor. Kıyı Emniyeti, "Bir geminin kazan dairesinde patlama meydana geldi." açıklamasını yaptı.

İstanbul'da Yenikapı açıklarında bir tankerde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yenikapı açıklarındaki "Yakamoz 5" isimli bir tankerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine tankerin bulunduğu noktaya, kıyı emniyetine ait söndüren gemileri sevk edildi.

Kontrol altına alındı

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Yenikapı'daki gemi yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Elvan, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Kıyı Emniyeti açıkladı: Yangın çıkan Yakamoz 5 isimli petrol tankerinin yükü : 240 m/t fuel oıl , 145 m/t motorin.

Personelin durumu iyi

Merkezi Kocaeli'nde bulunan Selen Denizcilik şirketine ait olan gemide bulunan 6 personelin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geminin, açıkta bekleyen yük gemilerine yakıt ikmali yaptığı kaydedildi.