YENİKAPI'DA 'ELAZIĞ TANITIM GÜNLERİ' BAŞLADI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Elazığ Valiliği koordinasyonunda, Elazığ Dernekler Federasyonu(ELFED) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda düzenlenen \'Elazığ Tanıtım Günleri\' başladı.

Elazığ Tanıtım Günleri\'nin açılış programına başta Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz olmak üzere, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Milletvekilleri, Elazığlı çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Elazığ\'dan gelenler ile İstanbul\'da yaşayan Elazığlılar olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Açılış programında konuşan TBMM Başkanvekili Adan, dün Batman\'da PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerleri anarak, rahmet diledi. Adan, \"Dün milletimizin birliğine, kardeşliğine, sevgisine kurşun sıktılar. Şehitler verdik. Ama inanıyorum ki, hendekler başlarına yıkıldı\" dedi.



\"ELAZIĞ TÜRKİYE\'NİN ÇİMENTOSUDUR\"

Celal Adan, \"Bana Elazığ\'ı sorsalar, bir gazete çıkarsam; \'Elazığ ile ilgili bir başlık atacaksın deseler, Elazığ Türkiye\'nin çimentosudur\' başlığını atarım. Nerede bir Elazığlı tanıdıysam vatan millet sevgisi taşıdığına şahit olduk. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın\" şeklinde konuştu.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI ELAZIĞ\'I ANLATTI

Vali Çetin Oktay Kaldırım, konuşmasında Elazığ\'da görev yapmaktan büyük bir memnuniyet ve şeref duyduğunu belirtti. Elazığ\'ı yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Kaldırım, \"Elazığ vizyonunu dünyaya açılmak olarak belirledi. Elazığ olarak Türkiye\'ye değer üretmeye devam edeceğiz.\" dedi.

Mücahit Yanılmaz ise İstanbul\'a, medeniyetin, sanatın, şiirin kültürün edebiyatın merkezi olan Elazığ\'dan geldiklerini ve Elazığ\'ın selamlarını getirdiklerini belirterek, \"Elazığ\'ı yöresel ürünleri ve yemekleriyle, vişne mermeriyle üzümü kayısısı alabalığıyla tabiat ve inanç turizmi ile kış turizmi ile Türkiye\'nin çok örnek ve nadide bir şehridir\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Adan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'a \'Gakkoşluk\' beratı verildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri stantları gezdi. Ayrıca açılış kapsamında Bülent Serttaş ile Esat Kabaklı da birer konser verdi.

Elazığ\'ın yöresel lezzetlerinin yanı sıra, tarihi ve kültürel eserlerinin de tanıtıldığı \'Elazığ Tanıtım Günleri\' 7 Ekim\'e kadar Yenikapı\'da devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Açılış törenine katılanlar

-Protokol üyelerinden görüntüler

-Elazığ Belediye Başkanı\'nın konuşması

-Vali Kaldırım\'ın konuşması

-Celal Adan\'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Bülent Serttaş konseri

-Stantlardan görüntüler

-Elazığ\'ın yöresel ürünleri detay

-Genel ve detaylar



