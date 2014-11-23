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Yenikapı yeniden dizayn ediliyor, taverna ve barlar yıkılıyor...

Yenileme alanı ilan edilen Yenikapı’da, Marmaray İstasyonu ile sahil yolu arasındaki 60 bin metrekarelik alandaki yapılar yıkılacak

23 Kasım 2014 09:56

Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘yenileme alanı’ ilan edilen ve Yenikapı Marmaray İstasyonu ile sahil yolu arasındaki 60 bin metrekarelik bölgenin çehresi sil baştan yenileniyor. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Belediyesi, TCDD, özel şahıslar, Yedikule Surp Prigiç Ermeni Hastanesi, Ermeni kiliseleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sultan Murat Vakfı’na ait, 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede, tescilli tüm yapılar korunuyor. Eser niteliğindeki binalar dışında, Kennedy Caddesi (sahilyolu) üzerindeki taverna ve barların da bulunduğu tüm yapılar yıkılıp kamulaştırılarak yeşil alan oluyor. Buna karşılık, bölgenin iç kesimlerinde 3-4 katı geçmeyen yeni ticaret, konut ve konaklama alanları planlanıyor.

Fatma Aksu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Fatih Belediyesi’nce hazırlanıp, İstanbul 3 No’lu Koruma Kurulu’nca uygun bulunan projenin, uygulama imar planına işlenmesine ilişkin teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce oy çokluğuyla kabul edildi.

 

CHP: Kazı yapılmalı

 

CHP’li üyeler, tarihi yarımada içinde bulunan yenileme alanında arkeolojik kazı yapılmadan üzerine yeni bina planlarının yapılmasına karşı çıkarak muhalefet şerhi koydu.

Yeni planda, Fatih Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan ve bölgenin en büyük parselini oluşturan alan, park ve dinleme alanından çıkarılarak ‘konaklama’ ve ‘açık otopark’ alanına alındı. Buna göre, 7 bin 500 metrekarelik alana 3 katlı otel yapılabilecek. Mevcut planlara göre, kısmen konut, konaklama yeri, parklar, mescid ve kilise gibi dini yapıların bulunduğu alandaki keresteciler ve tamirhaneler de kalkıyor.

 

Yeşil azalacak trafik artacak

 

Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Yeşil Alan Tesisler Yapım Müdürlüğü, planla ilgili olumsuz görüş bildirdi. Müdürlükler, planın İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Planlarına göre düzenlenmediği, fonksiyon değişikliğinin trafiği artıracağı ve yeşil alanın azaldığını gerekçe gösterdi.

 

Tarih çıkmıştı

 

Yenikapı’da Marmaray İstasyonu’nun inşası sırasında Erken Bizans Dönemi’nin en büyük limanı olan Theodosius Limanı gün ışığına çıkarılmıştı. 5-11’inci yüzyıllara tarihlendirilen 35 tekne kalıntısı bulunmuştu.

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