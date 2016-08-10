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Yaşam

Yenikapı Mitingi'nin kârlı çıkanı Rizeli genç oldu

Öztürk dev balonu alabilmek için 8 saat bekledi

10 Ağustos 2016 20:16

Yenikapı'daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi sonrası alandaki vince bağlı dev ay yıldızlı balonu almak isteyen Orsan Öztürk isimli genç saatler süren beklemesinin ardından amacına ulaştı. Balonu alan Rizeli genç, girişimciliğini konuşturarak mitinge katılanların 1 TL karşılığında fotoğraf çektirmesine izin verdi.

Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi'nden mitinge katılmak için gelen Öztürk hidrojen gazı ile şişirilmiş dev ay yıldızlı balonu almak istediğini görevlilere söylediğinde, görevliler miting sonrası alabileceği yanıtını verdi. Bunu üzerine Öztürk mitingin sonuna kadar bekledi. Vatandaşların dağılmasının ardından da görevliler Öztürk'e vince bağlı balonu bağlı bulunduğu yerden çözerek verdi. Öztürk yaklaşık 8 saatlik bekleyişinin ardından balonuna kavuştu. 

Rizeli olduğunu söyleyen Öztürk, “Evet balonu bekliyorum. Yenidoğan'daki evime götüreceğim. Arabaya sığmazsa feribotun üstüne bağlarım. Bekliyorum saatlerdir. Miting başladı. 1 saat sonra geldim buraya” dedi. Balonu gören bazı vatandaşlar balonla fotoğraf çektirdi. Dev balonu taşımakta zorluk çeken Öztürk daha sonra evinin yolunu tuttu.

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Yenikapı MitingiBalonOrsan Öztürk

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