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Yenikapı mitinginde Türkiye'nin zirvesiyle selfie çeken 11 yaşındaki çocuk sosyal medyada fenomen oldu

Liderler, askerler, sanatçılar...

18 Ağustos 2016 11:32

Türkiye 11 yaşındaki Yakup Nurullah Narin'i ve Yenikapı mitinginde ünlülerle çektiği selfieleri konuşuyor.

Liderler, askerler, sanatçılar...

Yani Türkiye'nin zirvesi. Hepsiyle tek tek selfie çekti.

Bir anda fenomen haline geldi. 

7 Ağustos'ta Yenikapı'daki Demokrasi ve Şehitler mitingi'ne ailesi olmadan tek başına gitti.

Korumaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çevresinde etten duvar örse de pes etmedi.

O kadarla kalmadı. Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'yle de aynı karede buluşmayı başardı.

Yüzlerce haberciyi atlatıp Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesine yaklaşabilen tek isim de o oldu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Cübbeli Ahmet Hoca, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Yılmaz Erdoğan ve diğerleri.

Türkiye'nin en ünlü isimleri onunla selfie çektirdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Yakup'un en büyük amacı siyasete atılmak. Fotoğraf çektirdiği liderlerden bir gün koltuğu devralabilmek.

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Fuat Avnisosyal medyafenomen olduYakup Nurullah NarinYenikapı mitingi

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