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Yenikapı mitingi sosyal medyada bir numara: #TekMilletTekYürek
Etiket, dünya sıralamasında birinci sıraya oturdu
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın" çağrısı yapmasından bu yana ülke genelinde tutulan demokrasi nöbetlerinin finali niteliğindeki 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ Twitter’da #TekMilletTekYürek etiketiyle birinci sıraya oturdu.
#TekMilletTekYürek etiketiyle paylaşılan mesajlar şöyle:
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