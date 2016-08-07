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Medya

Yenikapı mitingi sosyal medyada bir numara: #TekMilletTekYürek

Etiket, dünya sıralamasında birinci sıraya oturdu

07 Ağustos 2016 21:02

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın" çağrısı yapmasından bu yana ülke genelinde tutulan demokrasi nöbetlerinin finali niteliğindeki 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ Twitter’da #TekMilletTekYürek etiketiyle birinci sıraya oturdu.

#TekMilletTekYürek etiketiyle paylaşılan mesajlar şöyle:

          

ETİKETLER

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