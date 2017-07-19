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Yaşam

Yenikapı metroda itfaiyenin çalışmaları devam ediyor

Vatandaşlara otobüs kullanılması tavsiye ediliyor

19 Temmuz 2017 15:57

İstanbul'da dün yaşanan aşırı yağış sonrasında, itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmaları Yenikapı'da devam ediyor. 

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattı, M2 Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro hattı ve Marmaray'ın aktarma noktası olan Yenikapı'da çok sayıda itfaiye aracı ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. 

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattı ile Marmaray seferlerine başlarken, Hacıosman'dan başlayan metro hattı Haliç Metro köprüsü durağına kadar ilerliyor. 

Vatandaşlara otobüs kullanılması tavsiye ediliyor

Yenikapı'ya devam etmek isteyen vatandaşlar Haliç'te metrodan inerek, Yenikapı yönüne giden otobüslere yönlendiriliyor. Yenikapı durağında ise Hacıosman yönüne giden turnikeler kapatılırken, vatandaşlara otobüsleri kullanması tavsiye ediliyor.  

Haliç Metro durağı, Vezneciler ve Yenikapı duraklarını kapsayan bu kısmın da gün içerisinde çalışmaya başlaması bekleniyor.


 

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