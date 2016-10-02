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Kültür-Sanat

Yenikapı krizinden sonra konserleri iptal olan Sıla ilk konserini İzmir'de verdi

"Bu aralar cümleler sıkıntılı"

02 Ekim 2016 16:38

Pop müziğinin sevilen şarkıcı ve söz yazarlarından Sıla Gençoğlu, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 4 saat konser verdi.

Geçen 7 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da düzenlenen demokrasi mitingi için "Kesinlikle darbeye karşıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" demesiyle gündeme gelen, sırasıyla İstanbul ve Bursa konserleri iptal olan Sıla, İzmir'de sevenlerinin karşısına çıktı. Bu yaşananlardan sonra İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Sıla Gençoğlu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

"Kavuşmak çok güzel"

İzleyenlerine seslenen Sıla Gençoğlu, "Ne hoş karşılama, çok güzel bir akşam, nefis bir akşam. Kavuşmak çok güzel, sizi burada görmek çok güzel. İnsanın memleketinde olması çok güzel. Teker teker yanaklarınızdan öpüp teker teker kocaman sarılıp kocaman kucaklıyorum" dedi.

"Hiçbirimiz yalnız değiliz"

Bu sırada konsere gelenlerden bir kısmı "Yalnız değilsin" diye bağırdı, ardından birden alkış sesleri yükseldi. Buna karşılık Sıla Gençoğlu da "Hiçbirimiz yanlız değiliz. Çok güzel bir akşam geçireceğiz. Kah üzüleceğiz kah sevinecez. Kendimizi bu akşam müziğin kollarına bırakalım" önerisinde bulundu.

"Bu aralar cümleler sıkıntılı"

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı, zaman zaman hayranları ile sohbet etti. Konuşurken "Bu aralar cümleler sıkıntılı" ifadelerine yer verdi.

Sıla, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda bu akşam bir konser daha verecek...

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