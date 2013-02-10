Yenikapı arkeoloji kazısına ek ödenek

Marmaray Projesi kapsamında yapılan ve ödenek bittiği için durdurulan Yenikapı’daki arkeolojik kazılar için Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik devreye girdi. Kazılar yeniden başlıyor.

Dün geçilen kazıların durdurulduğu ve 40 bin kasa eserin bulunduğu depoların mühürlendiği haberi arkeoloji dünyasını ayağa kaldırdı. Haber üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Bakan Ömer Çelik devreye girdi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ı telefonla arayıp, durumu anlattı. Bakan Yıldırım, ek kaynak ayırdıklarını açıkladı. Yenikapı’da yapılan arkeoloji kazılarda sorun çözüldü mühürler sökülüyor.

Radikal'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile telefonla görüşerek ödenek sıkıntısının giderildiğini açıkladı. ‘‘Ulaştırma Bakanlığımız ek bütçe hazırladı, biz de yeni planlama yaparak kaldığımız yerden devam ediyoruz’’ diyen Bakan Ömer Çelik şunları söyledi: ‘‘Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Sorunu 15 dakikada çözdü. Konuya büyük hassasiyetle eğildi. Ek bütçe çıkardıklarını, planlamamızı yapmamızı istedi. Yeni bir planlama ile kaldığımız yerden devam etme kararı aldık. Ulaştırma Bakanlığımız ile uzun yıllardır süren çok iyi bir işbirliğimiz var. 150 milyon liraya yakın kazılar için harcama yapılmış. İki bakanlık ortak çalışıyor. Şu ana kadar zarar gören bir eser yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yenikapı kazılarına bakanlığımız özel bir hassasiyet gösteriyor.’’

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Özdoğan da en masraflı dönemin aşıldığını, şimdi en az masrafla en değerli bilgilerin elde edilme aşamasına gelindiğini söyledi. Özdoğan şöyle konuştu: ‘‘İstanbul Arkeoloji Müzesi yıllardır bilimsel düzeyde çok iyi bir kazı dönemi geçirdi. Örnek bir çalışma yaptılar. Şimdi semeresinin alınacağı dönemdeler. Mutlaka laboratuvar ortamında değerlendirme çalışmalarının, analizlerin yapılması gerekir. İstanbul için, Türk arkeolojisi için büyük kazanımlar elde edilecek. Bu bilimsel çalışmalar yapılmadan kazı tamamlanamaz. Toplanan malzemelerin bilime kazandırılması, kullanılabilir hale gelmesi için laboratuvar aşaması büyük önem taşıyor.’’

Öte yandan kazı ekibi de çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Yenikapı ve Sirkeci kazılarının tamamlanması zorunludur. Sadece Yenikapı’da ortaya çıkan, ulusal ve uluslararası bilim çevreleri ile yazılı ve görsel medyada büyük yer bulan buluntuları düşünmemiz bu konuyu anlamak için yeterlidir. Yaklaşık 35 bin müzelik değerde eser, onlarca antik dönem gemi kalıntısı, binlerce organik eser, sayısız günlük kullanıma dair obje bu listede yer almaktadır. Belgeleme çalışmalarının tamamlanamaması şimdiye kadar elde edilen bilimsel bulguların yarım kalmasına neden olacaktır. Daha önce benzer biçimde, bir projeye bağlı olan çalışmalar benzer biçimde arazi çalışmaları sonrası belgeleme çalışmalarını tamamlamış ve bu süreçte projenin ortakları konumundaki bakanlıklar finansal desteklerini çalışmaların sonuna kadar sürdürmüştür. Toprak altından çıkarılan buluntuların değerlendirilmesi, belgelenmesi ve dünya kültür mirasına kazandırılması son derece önemlidir ve devlet kurumlarının asli görevleri arasında yer aldığı yasalarla belirlenmiştir.’’