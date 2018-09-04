Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler bir süre Taksim istasyonundan aktarmalı yapıldı. Saat 09.00’dan sonra yapılan ikinci duyuruda ise arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği bildirildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman hattında yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim istasyonundan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı -Taksim ve Taksim- Hacıosman olarak gerçekleştirilmektedir."