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YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA ARIZA GİDERİLDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA  M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi

24 Aralık 2018 10:34

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA 
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.  
Metro İstanbul\'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,\"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır\" denildi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. 

Görüntü dökümü:
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-Gayrettepe metro 
-Vatandaşlarınn metrodan çıkışı
-İETT otobüsü
-Genel ve detaylar 

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