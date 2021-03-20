Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında 14 kişi gözaltına alındı

Yenikapı etkinlik alanında bugün Nevruz kutlaması yapıldı. Nevruz kutlamalarında alana girişlerde yapılan aramalarda 4 kişi "görevli polis memuruna mukavemet", 10 kişi ise "miting alanın dışında terör örgütü propagandasını içeren slogan atmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan, H. Y, ve E. D. A. isimli kişilere 1 Şubat tarihinde Boğaziçi olaylarında gözaltına alınarak mahkemece ev hapsi verildiği öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
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