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Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında 14 kişi gözaltına alındı

20 Mart 2021 19:46

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yenikapı etkinlik alanında bugün Nevruz kutlaması yapıldı. Nevruz kutlamalarında alana girişlerde yapılan aramalarda 4 kişi "görevli polis memuruna mukavemet", 10 kişi ise "miting alanın dışında terör örgütü propagandasını içeren slogan atmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan, H. Y, ve E. D. A. isimli kişilere 1 Şubat tarihinde Boğaziçi olaylarında gözaltına alınarak mahkemece ev hapsi verildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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