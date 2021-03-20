İstanbul'da Nevruz mitingi: Alanda, HDP'yi kapatma davasına tepkiler öne çıkıyor

Mahmut Hamsici

BBC Türkçe

İstanbul'da, bu yıl Yenikapı Meydanı'nda meydanında düzenlenen Nevruz mitingi başladı.

Miting öncesi meydan ile çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve katılımcılar, birkaç polis noktasında üstleri arandıktan sonra alana girdi.

Mitingde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer alıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan katılımcılar, bu yıl en çok HDP'nin kapatılması davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine karşı tepkilerini dile getirdi.

Sahnede, Türkçe ve Kürtçe yapılan konuşmalarda da bu konular öne çıkıyor.

"HDP halktır kapatılamaz", binlerce kişinin katıldığı mitingde en fazla atılan sloganlar arasında yer alıyor.

Alanda ayrıca, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de tepki gösteriliyor.

Buldan: 687 kişiye siyaset yasağı getirseniz de 12 milyon siyaset yapmaya hazır

Bazı HDP milletvekilleri ve yöneticileri ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da mitingde yer aldı.

Buldan konuşmasında "Yaptıkları bütün hataların bedelini kadınlara HDP'ye, Kürtlere bu ülkenin işçilerine bu ülkenin emekçilerine ödetmeye çalışıyorlar" dedi ve ekledi:

"Siz 687 kişiye siyaset yasağı getirseniz de 6 milyon, 12 milyon insan siyaset yapmaya hazırdır.

"Bu meydanlar böyle dolu ve coşkulu iken sizlerin gücü bizi siyaset dışı bırakmaya yetmeyecek. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bu da AKP hükümetine ve küçük ortağına kapak olsun, dert olsun.

"Bu meydan AKP'nin hazırlamış olduğu kapatma davasıyla ilgili iddianamenin geri gönderildiğinin bir resmidir. Halkımız o iddianameyi AKP'ye bugün iade etmiştir."

Kadıköy'deki eyleme çağrı

Sahneden, akşam saatlerinde Kadıköy'de sözleşmenin kaldırılmasına karşı kadın örgütlerinin düzenlediği eyleme katılım çağrıları yapıldı.

Mitinge katılan kadınların bir bölümü, üzerinde 'İstanbul Sözleşmesini Uygula' yazan mor maskeler taktı.

Ara ara müzik yayınının yapıldığı ve halayların çekildiği mitingde, HDP'li tutuklu siyasetçi Selahattin Demirtaş'ın mesajına alandakiler yoğun alkışlarla karşılık verdi.

Mitingde yer yer Kürtçe "Biji Serok Apo" (Yaşasın Başkan Apo) sloganı da atıldı.

İstanbul'da pandemi nedeniyle geçen yıl Nevruz kutlaması gerçekleştirilmemişti.

Daha önceki yıllarda Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı, Bakırköy Pazar Alanı, Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı gibi noktalarda düzenlenen miting bu ilk kez Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştiriliyor.