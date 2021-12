Yenigün Kadın Dayanışma Derneği: Her alanda kız kardeşlerimizin yanında, tacizcilerin karşısındayız

Tunceli'de öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa dair Yenigün Kadın Dayanışma Derneği, Seyit Rıza meydanında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan dernek başkanı Avukat Çağla Yolaşan, barınma sorununun kadınlar açısından aynı zamanda bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekerek "Her alanda derneğimiz kız kardeşlerinin yanında, tacizcilerin karşısındadır." dedi.

"Öğrenciler sokakta kaldı, kayıt dondurdu"

Yeni öğretim yılının başlamasıyla artan barınma sorununa dikkat çeken Yolaşan, "Gerek ekonomik krizin derinleşmesi gerekse alternatif barınma koşullarının devlet tarafından sağlanamaması nedeniyle pek çok öğrenci sokakta kaldı. Munzur Üniversitesi öğrencilerinin de aynı sorunla karşı karşıya kalması neticesinde bazı öğrenciler okullarını dondurup evlerine dönmek zorunda kalırken bazılarıysa okuyabilmek için kendilerine çözümler bulmaya çalıştılar" dedi.

"Barınma, kadın öğrenciler için güvenlik sorunu"

Eğitim hayatına devam etmek için kentte kalan öğrencilerin sorunlarının ise tam olarak çözülemediğini aktaran Yolaşan kadın öğrenciler açısından sorunun daha vahim olduğuna dikkat çekerek "Ancak bu sorun kadın öğrenciler açısından yalnızca bir barınma sorunu değil aynı zamanda güvenlik sorununa dönüşmüştür. Derneğimize başvuran öğrencilerin aktardıklarına göre kalacak yer bulamayınca geceyi sokakta geçirmek zorunda kalan öğrenciler çok defa tacize maruz kalmış ve kolluk güçlerine durumu bildirdiklerinde gece geç saatte sokakta oldukları için yaşadıklarını hak ettikleri ima edilmiştir. Bazı kadın öğrenciler, geçici olarak barındıkları yerlerde yine tacize maruz kalmış ve kaldıkları yerlerdeki yetkililer bu soruna karşı kayıtsız kalmıştır" dedi.

"Yurtlar daha güvenli değil"

Yurtta kalmakta olan kadın öğrencilerin sorunların çözülmediğini, şehrin uzak noktalarına kurulan yurt yollarının ciddi güvenlik sorunlarını ortaya çıkardığını belirten Yolaşan duruma dair şunları söyledi, "Yurtların durumu ise diğer yerlerden daha güvenli değil. Özellikle hava karardıktan sonra daha da tekinsiz hale gelen yurt yolları, kadın öğrencilerin özgürlük ve güvenlik haklarını gasp eder hale geliyor. Endişeyle bu yolları yürümek zorunda kalan kadınlar, yurda giderken taciz ediliyor. Neredeyse her gün, sokaklarda tacizle mücadele etmek durumunda kalan kadın öğrencilerin haberlerini alıyoruz. Güpegündüz ve şehrin en kalabalık yerlerinde alenen kadınları taciz etmekten çekinmeyen bir zorbalıkla karşı karşıyayız."

"Hiçbir kadın yalnız değildir"

Yenigün Kadın Dayanışma Derneği'nin kurulduğu günden bu yana kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele ettiğini ve etmeye devam etmekte olduğunu söyleyen Yolaşan, "Bugün kadınlar açısından kentin en görünür problemi halini almış olan taciz de kaygı vericidir. Bilinmelidir ki liseden üniversiteye, mahalleden işyerine, sokaktan eve kadar her alanda yaşanan şiddet ve ayrımcılıkta bu kentteki hiçbir kadın yalnız değildir. Her alanda derneğimiz kızkardeşlerinin yanında, tacizcilerin karşısındadır. Her yerde ve her saatte eşit ve özgür bir kentte yaşama hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz" dedi.