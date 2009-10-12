Yenidoğanlara kuvöz yetmiyor

Tüp bebek merkezleri ve uygulamalarının sayısı artınca, yüzde 30'u ikiz ya da üçüz doğan bebeklere mevcut kuvözler yeterli gelmiyor.



Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı ve Özel Selçuklu Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu, yaklaşık 10 yıl öncesine kadar toplumun fazla benimsemediği tüp bebek yönteminin artık kanıksandığını, çocuğu olmayan çiftlerin bu yöntemi en önemli çare olarak gördüklerini söyledi.



Bu nedenle son yıllarda Tüp Bebek Merkezi sayısının hızla arttığını vurgulayan Çolakoğlu, bunun da tüp bebek uygulama sayısını artırdığını belirtti.



Tüp bebek uygulamalarının yüzde 30'unun çoğul gebelik denilen ikiz ve üçüz bebek şeklinde oluştuğunu ifade eden Çolakoğlu, şu bilgileri verdi:



“Zaten doğum sayısında nüfus artışı paralelinde bir artış var, tüp bebek uygulamalarının etkisiyle doğan çocuk sayısı da arttı, artıyor. Ancak önemli bir sorunumuz var, doğan bebeklere mevcut kuvözler yeterli gelmiyor. Bir kuvözde 2-3 bebek yatırılabiliyor. Kuvöz sayısının artırılması için daha fazla sağlık yatırımı gerekiyor. Sıkıntı oldukça fazla, 2-3 bebek aynı kuvözde yatıyor, enfeksiyon oluyor. Bu kuvöz hizmeti şu an genel olarak resmi hastanelerde veriliyor. Kuvöz sayısının artması için daha fazla sağlık yatırımı gerekiyor. Sorunun çözümü için bir yol daha var, özel sektörün bu konuda teşvik edilmesi... Yani özel sektöre uzun süre aynı fiyat, hasta yönlendirme, malzeme temininde kolaylık sağlanma güvencesi verilmesi gerekiyor.”



Prof. Dr. Çolakoğlu, şu an Konya'daki sağlık kuruluşlarında bebek kuvözlerinin sayısının 2 kat artırılmasının bile yeterli olmayabileceğini, ayrıca, tüp bebek tedavisinin kişiye maliyetinin 3-5 bin lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.