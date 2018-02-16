(yeniden)'Türkiye'ye değer katanlar ödülü' TİM Başkanı Büyükekşi'nin oldu

İSTANBUL, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Üniversitesi’nin yılda bir kez verdiği Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü’ne, bu yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi layık görüldü. Törende konuşan Büyükekşi, \"Çok ödül aldım ama bu ödül benim için çok farklı. Biz çalışmalarımızda her zaman gençliğe, yeniliğe vurgu yapıyoruz\" dedi.

BAU\'nun bu yıl 6\'ıncısını düzenlediği eğitim ve gelişime yön veren, ülke ekonomisine, sanat mirasına, tanıtıma ve bilinirliğe katkı sağlayan isimlere verdiği ödül, geçmiş yıllarda Turkcell eski CEO’su Süreyya Ciliv, İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, tanınmış kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Chobani yoğurt firmasının kurucusu işadamı Hamdi Ulukaya ve son olarak da Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş gibi isimlere takdim edildi. Ödül, bu yıl da Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü’nde düzenlenen tören ile Türkiye ekonomisinin büyümesi, ihracat ve tanıtıma sağladığı katkılar nedeniyle TİM Mehmet Büyükekşi’ye verildi.

\"BÜYÜKEKŞİ, YENİLİĞİN DEĞERİNİ EN İYİ BİLENLERDENDİR\"

Ödül töreni açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Bahçeşehir Üniversitesi olarak; gelişen Türkiye’nin varlığına ve insanlığa değerler katan insanlarımıza şükran duyuyoruz. Ülkemiz ihracatının artırılması yönünde gece gündüz çalışan ve pek çok yeniliğe öncülük ederek başarılı sonuçlara imza atan Büyükekşi, yeniliğin değerini en iyi bilenlerdendir. TİM başkanlığını; en büyük ve en önemli lafı söylemenin değil, en yapılabilir çözümü üretmenin makamı olarak tarif ederek, Başkanlık görevini uluslararası ölçüde başarılarla ifade etmektedir. Sayın Büyükekşi’nin çizdiği yol; öğrencilerimize aşılamayı ilke edindiğimiz çalışkanlık, kararlılık, yüksek hedefler belirleyip onlara doğru ilerleme azmi; iş ahlakı, girişimcilik ruhu, uluslararası iletişim becerisi ve en önemlisi ahlaki değerler ile birebir örtüşmektedir” dedi.

\"ÇOK ÖDÜL ALDIM AMA BU ÖDÜL BENİM İÇİN ÇOK FARKLI\"

Ödülü alan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Geçmişe baktığımda bugüne kadar bu ödüle birçok önemli isimin layık görüldüğünü öğrendim. Bugün altıncısını almak da bana nasip oldu. Bahçeşehir Üniversitesi ödül komitesine ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığını yürütüyorum. Çok ödül aldım ama bu ödül benim için çok farklı. Biz çalışmalarımızda her zaman gençliğe, yeniliğe vurgu yapıyoruz. Ben 23 yaşında üniversiteden mezun olduğum zaman hemen kendi şirketimi kurdum. Gençlere önerim, girişimcilik ruhuyla hayallerinin peşinden gitmeleridir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Bu nedenle hepinize çok çalışıp ülkemizi layık olduğu yere getirmenizi diliyorum” diye konuştu.

Törene Bahçeşehir Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra iş dünyasından Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Sabancı ve Makedonya İstanbul Başkonsolosu Zerrin Abaz gibi isimler de katıldı.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın kürsü konuşması

- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi kürsü konuşması

- Ödül takdiminden detay görüntüler

- Törenden detay görüntüler