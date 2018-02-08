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YENİDEN//Türkiye ve Rusya, yerli hava araçlarının ticaretine ilişkin anlaşma imzaladı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE ve Rusya'da tasarlanıp üretilen hava aracı ve parçalarının karşılıklı ticaretine olanak sağlayan anlaşma, bugün Moskova'da imzalandı

08 Şubat 2018 03:41

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE ve Rusya\'da tasarlanıp üretilen hava aracı ve parçalarının karşılıklı ticaretine olanak sağlayan anlaşma, bugün Moskova\'da imzalandı.
Türkiye\'yi temsilen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Rusya\'yı temsilen Federal Hava Taşıma Ajansı (FATA) arasında, bugün Moskova\'da bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre, her iki ülkede tasarımı yapılarak üretilen hava aracı ve parçaların, sertifikasyonlarının karşılıklı olarak tanınma kararı alındı.

SHGM: İKİ ÜLKEDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER KARŞILIKLI OLARAK TANINACAK
SHGM\'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
\"Ülkemiz ve Rusya Federasyonu\'nda tasarlanıp üretilen hava aracı ve parçalarının karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin yürütülen görüşmeler sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Federal Hava Taşıma Ajansı (FATA) arasında İşbirliği Mutabakatı (Working Arrangement) imzalandı. Rusya\'da 7 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen Ulusal Havacılık Altyapısı Fuarı (NAIS) sırasında düzenlen törenle SHGM Genel Müdür Yardımcısı  Can Erel ve FATA Genel Müdürü Alexander Neradko tarafından imzalanan anlaşma ile her iki ülkede tasarımı yapılarak üretilen hava aracı ve parçaların sertifikasyonlarının karşılıklı olarak tanıma kararı alındı. Bu anlaşma kapsamında her iki ülkede üretilen hava aracı ve parçalarının karşılıklı ticaretine imkân sağlanmış olacaktır.\"    
 

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