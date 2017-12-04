(YENİDEN)Çağlayan'da zincirleme kaza: 1 yaralı (2)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-D-100 Karayolu Çağlayan Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aşırı hızdan kaynaklandığı ileri sürülen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu\'nda trafik yoğunluğu oluştu. Tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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