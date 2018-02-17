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 (yeniden)ARNAVUTKÖY'DE BULUNAN CESETLERLE İLGİLİ YENİ GELİŞME: GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

  Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Emlakçılık yapan Suriyeli kadın ile Lübnanlı kocasının ağızları koli bandıyla kapatılmış cesetlerinin Arnavutköy'de yol kenarında bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

17 Şubat 2018 17:21

 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Emlakçılık yapan Suriyeli kadın ile Lübnanlı kocasının ağızları koli bandıyla kapatılmış cesetlerinin Arnavutköy\'de yol kenarında bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 6\'ya yükseldi. Çiftin kaçırılarak götürüldüğü Esenyurt\'taki bir evde kanlı bir battaniye bulundu.

SURİYELİ 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Suriyeli Nısrın Kırıdı ile Lübnanlı Muhammed Bachr\'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor. Yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Suriyeli 4 kişi daha gözaltına alındı. Polis cinayetle ilgili daha önce çiftin Başakşehir\'deki emlak dükkanında çalışan Suriyeli İmadeddin E. ile Mhd Alaa K\'yı gözaltına almıştı.

KAN İZLERİ YERALAN BATTANİYE BULUNDU
Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada 11 Şubat\'ta Kırıdı ile Bachr çiftinin evine giren şüphelilerin çifti Esenyurt\'taki bir ikamete götürdüğünü tespit etti. Esenyurt\'taki adreste yapılan aramada kan izlerinin olduğu battaniye bulundu. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin otomobilinde de kan izlerinin olduğu belirlendi. Evdeki battaniyeden ve otomobilden alınan kan örneklerinin Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendiği öğrenildi. Öte yandan gözaltındaki şüphelerin kullandığı kiralık otomobilin 11 Şubat\'ta hem öldürülen çiftin Başakşehir\'deki evinin çevresinde hem de cesetlerin bulunduğu bölgede GPS (Küresel Konumlama Sistemi) sinyali verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü (ARŞİV)
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-Öldürülen çiftin fotoğrafı
ARŞİV
-Cesetlerin bulunduğu yer
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Cesetlerin kaldırılması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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