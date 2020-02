(Yeniden)AHMET DAVUTOĞLU TÜYAP'TA OKUYUCULARI İLE BULUŞTU

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu 37\'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı\'nda okuyucuları ile buluşarak kitaplarını imzaladı.

Davutoğlu kitaplarını imzalayacağı salona girişte açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, \"Düşünce canlılığının düşünce özgürlüğünün olduğu ülkelerde, toplumlarda siyasal ve ekonomik hayat da canlılık kazanır. Bugün tekrar TÜYAP\'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İki sebeple, birincisi kitap sevgisi ve her zaman kitapseverlerle bir arada olmak insana huzur verir. İkincisi de, bir geleneğin sürdürülmesi. TÜYAP kitap fuarı kitap severleri, kitap yazarları, kitap okuyanları, kitabı hayatının merkezine alanları buluşturan çok güzel bir geleneği oluşturdu. Yıllardır bu gelenek sürüyor. Biz de her sene burada okuyucularımızla buluşuyoruz. Yeni kitapları görme imkanımız oluyor\" dedi.

Davutoğlu şöyle devam etti:

Ülkelerin ve toplumların geleceğinde siyasal ve ekonomik canlılıktan daha önemli olan düşünce canlılığıdır. Düşünce canlılığının düşünce özgürlüğünün olduğu ülkelerde, toplumlarda siyasal ve ekonomik hayat da canlılık kazanır. Düşünce özgürlüğü ve canlılığının zayıfladığı ve sınırlandırıldığı toplumlarda ise ekonomik ve siyasal canlılık devamlılık niteliği kazanamaz. TÜYAP kitap fuarı Türkiye\'deki düşünce canlılığının düşünce özgürlüğünün yansıdığı bir gelenek, bir faaliyet. O bakımdan tekrar TÜYAP\'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah her sene bu güzel gelenek sürer. Her sene ülkemizin kültürel hayatının zenginliği artarak, derinleşerek gelecek nesillere çok daha bu bakımdan birikimli donanımlı bir kültürel atmosfer sunmak nasip olur.

Ahmet Davutoğlu daha sonra salona girerek, kitaplarını imzaladı.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Ahmet Davutoğlu ile röportaj

-Bekleyen okuyucu ile röportaj

-Bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk

-Davutoğlu\'nun kitap imzalaması

-Genel ve detay görüntüler