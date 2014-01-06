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Yeniden yargılanmaya AKP'den itiraz: Veli Küçük de çıkar, Silivri boşalır

Ayhan Sefer Üstün: Bu davalar alacak-verecek davası değil. Kurşun gibi ağır davalardır. Demokrasi, insan hakları, özgürlükleri tehlikeye atan darbe suçlarının cezasız kalma ihtimali yüksek

06 Ocak 2014 14:11

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Türkiye Barolar Birliği'nin 'sıfırdan yargılama' istediğini savunarak bu durumda Veli Küçük'ün de tahliye olacağını öne sürdü. Üstün, "Bu yargı yoluyla örtülü aftır. Silivri boşalır. Darbe suçları cezasız kalabilir" dedi.

Ergenekon, Balyoz davalarında yeniden yargılama tartışmaları sürüyor. Devletin zirvesiyle görüşen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun girişimlerinde sona yaklaşıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan, yeniden yargılamaya olumlu yaklaştığını söyledi ve Adalet Bakanlığı’na talimat verdi. “Yeniden yargılama” tartışmaları AKP içinde farklı kaygıları da gündeme getirdi.

 

Örtülü af olabilir

 

Radikal.com.tr’den Ömer Şahin’e konuşan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, TBB’nin önerisinin sıfırdan yargılama olacağı ve “örtülü af” doğuracağını söyledi. Silivri’nin tamamen boşalacağını öne süren Üstün, “Küçük, büyük herkes çıkar” diyerek Veli Küçük’ün de tahliye olacağına işaret etti. Üstün, “Bu davalar kurşun gibi ağır davalardır. Alacak - verecek davası değildir. Demokrasiye, özgürlüklere kast eden darbe suçunun cezasız kalma ihtimali unutulmasın” dedi
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda hukukçu olan Ayhan Sefer Üstün, “yeniden yargılama” tartışmalarıyla ilgili kaygılarını Radikal’e paylaştı. Üstün, “ Barolar Birliği’nin önerisi yargı yoluyla örtülü aftır. En kestirme tahliye yoludur” görüşünde. TBB’nin isteğinin yeniden yargılama değil “sıfırdan yargılama” olduğunu öne süren Üstün, önerilerin kabul edilmesi durumunda Ergenekon gibi devam eden davalarının sil baştan görülmeye başlanacağını, bu dosyaların Dev-Sol davası gibi 20-30 yıl devam ederek yargıda kısır döngü olacağını savundu.

 

Zamanlamasına da itiraz

 

Ayhan Sefer Üstün, “yeniden yargılama”nın zamanlamasına da itiraz etti. Devam eden davalar için anayasal sistemin 3 sigortası olduğunu söyleyen Üstün’e göre Yargıtay aşaması, bireysel başvuru hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamaları birer sigortadır. Bu yolların tüketilmesi gerekirdi. Türkiye’nin darbe girişimlerine karşı önemli bir demokrasi mücadelesi verdiğini de vurgulayan Ayhan Sefer Üstün, demokratik kazanımların kaybedilmemesini de istedi: "Bu davalar alacak-verecek davası değil. Kurşun gibi ağır davalardır. Demokrasi, insan hakları, özgürlükleri tehlikeye atan darbe suçlarının cezasız kalma ihtimali yüksek."

 

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