Erdoğan: Sümenimin altında iki bin kişilik liste yok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cemaate yakın iki bin kişilik isim listesi içeren bir raporun önüne geldiği iddialarını yalanladı. Erdoğan, "Bu konu ile ilgili Burhan bey de daha sonra açıklama yaptı. Bülent Bey de açıklama yaptı. Bunların üzerinden ısrarla durmanın anlamı yok. Dünkü toplantıda da buna benzer sorular geldi. Bir defa böyle bir şey masamın üzerinde, sümenimin altında söz konusu değil. Bu tür atamalar yapılacaksa yapılır. Devletin yüz binlerce personeli var. Hükümet yeri geldiği zaman birçok kişinin yeri değişir, atamalar yapar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunların hepsi uydurma ifadelerdir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda beş günlük Japonya ziyareti öncesi gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

Japonya'yı 10 yıl aradan sonra ziyaret etmiş olacağım. 2003 yılında japonya ile ilişkilerimizi stratejik işbirliği düzeyine yükselttik. Özellikle enerji alanında atacağımız adım, ki 22 milyar dolarlık bir yatırımdır. Fransa da bu yatırımın içinde yer alacak.

Japonya'daki temaslarımızın ardından ziyaretimizin ikinci durağı Singapur olacak. Bu ziyaret 18 yıl aradan sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret olması bakımından da önem arz ediyor. Son ziyaret merhum Necmettin Erbakan tarafından 1996 yılında gerçekleşmişti.

Malezya'ya gerçekleştireceğim resmi ziyaret diplomatik ilişkilerimizin tesis edilişinin 50. yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Bu ziyaretler Türkiye'nin her üç ülke olan ilişkilerinin daha iyi bir seviyeye taşınması için fırsat olacaktır.

İki bin kişilik liste iddiası

Bu konu ile ilgili Burhan bey de daha sonra açıklama yaptı. Bülent Bey de açıklama yaptı. Bunların üzerinden ısrarla durmanın anlamı yok. Dünkü toplantıda da buna benzer sorular geldi. Bir defa böyle bir şey masamın üzerinde, sümenimin altında söz konusu değil. Bu tür atamalar yapılacaksa yapılır. Devletin yüz binlerce personeli var. Hükümet yeri geldiği zaman birçok kişinin yeri değişir, atamalar yapar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunların hepsi uydurma ifadelerdir.

Balyoz ve Ergenekon'da yeniden yargılama Metin bey ile yaptığmız görüşme olumlu oldu. Taleplerini bize ilettiği gibi hükümetimizin çalışmalarını memnuniyetle ifade ettiler. Talepler noktasında kanaatlerini ifade ettikten sonra biz yeniden yargılanma konusuna olumlu bakıyoruz, arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalar da bitmek üzere. Yeniden yargılanma noktasında bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok. Muhalefetin katkısı olursa anayasal düzenlemeye taşırız. Olmazsa yasalar çerçevesinde ne yapılacaksa buna gayret ederiz. Dinleme iddiaları Başbakanlık Teftiş Kurulu çalışmalarını tamamlamış değil. teftişin bitmesinin neticesi olarak da atılacak bazı adımlar olacaktır.

Fethullah Gülen'in mektubu

Malum vakfın sitesinde falan bu metin var. Mektup Cumhurbaşkanımıza gönderilmiş bir mektup. İki A4 sayfasını kaplayan bir mektup. Metnin içindeki değerlendirmeler de belli. Mektup benim şahsıma gelmemiştir. Dünkü konuşmamda da zaten bana geldi demiyorum, mektubun geldiğinden söz ediyorum. Başbakan da bu mektubu okumuştur.

Suriye'de kaçırılan gazeteci Bünyamin Aygün

Olumlu gelişme var, yani dakikalar diyebiliriz inşallah. Az önce müsteşarım da aradı, her an arkadaşlarımız kendisini alabilirler. Şimdi bizde o müjdeyi bekliyoruz. Aldıktan sonra da gerekli açıklama yapılır.