Yeniden yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski Korgeneral Metin İyidil, Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden görülen EDOK davasında "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil, eski Korgeneral Abdullah Barutçu ve eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit’e 12 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık İyidil, tutuksuz sanık Barutcu, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Tutuklu sanık Koçyiğit ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını bildirerek sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanıklar İyidil, Barutcu ve Koçyiğit’e “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Barutcu’nun da hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.