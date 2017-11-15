Yeniden yargılanan eş cinayeti sanığı için detaylı rapor istendi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra barıştığı Eda Okutgen\'i (41) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla çarptırıldığı ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur B.\'nin (43) yeniden yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi\'nden gönderilen raporda sanık Uğur B.\'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Sanık avukatının talebi üzerine detaylı raporun beklenmesi için duruşma ertelendi.

Olay, 30 Kasım 2014 tarihinde Fahrettin Altay mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. İlaç firmasında çalışan 2 çocuk annesi Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan Uğur B.\'den, 2013\'te şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Eda Okutgen ve Uğur B., tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur B. ile kavga edince evden ayrıldı. Uğur B., apartman çıkışında yakaladığı Eda Okutgen\'i defalarca bıçakladı. Okutgen hastanede hayatını kaybederken, polis merkezine giderek teslim olan Uğur B. tutuklandı. Bıçaklama anı, apartmanın güvenlik kameralarınca da görüntülendi.

Sanık Uğur B. hakkında, Eda Okutgen\'i \'kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Uğur B., ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı kararı temyiz etti. Uğur B. hakkındaki karar, Adli Tıp Kurumu\'ndan akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmadığı için bozuldu.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülmeye başladan davanın bugünkü duruşmasında; Eda Okutgen\'in babası Abdullah Orhan Okutgen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sanık avukatı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu\'ndan Sanem Deniz Kural hazır bulunurken, rahatsızlanan sanık Uğur B. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'ne kaldırıldığı için duruşmaya katılamadı. Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi\'nden gelen rapor okundu. Raporda sanık Uğur B.\'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Raporun okunmasının ardından sanık avukatı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi\'nden detaylı rapor istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Uğur B.\'nin akıl sağlığı ile ilgili detaylı raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi\'nden istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Sanem Deniz Kural, \"Adalet yerini bulana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Sanık en ağır cezaya çarptırılmalı\" dedi.



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