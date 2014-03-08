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Spor

'Yeniden yargılama yapılsa dahi UEFA Fenerbahçe ve Beşiktaş'a tekrar ceza vermeyecek'

UEFA Tahkim Kurulu Başkanı Marquez: Varsayımlar üzerinden harekete etmiyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili dosya kapandı

08 Mart 2014 20:33

Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katılan UEFA Tahkim Kurulu Başkanı Pedro Tomas Marquez, UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yeni bir ceza verilmeyeceğini söyledi.

Konferansın soru cevap bölümünde konuşan Marquez, "Türk yargısı, şike dosyasıyla ilgili yeniden yargılama yapılmasına karar verirse siz de Fenerbahçe'ye verilen iki yıllık cezayı yeniden değerlendirir misiniz?" sorusu üzerine Tahkim Kurulu Başkanı, "Varsayımlar üzerinden harekete etmiyoruz. Yaşananlar, UEFA’nın kararını etkilemez. Bu bizim inancımız ve benim görüşüm, yüksek mahkeme kararını vermiştir, bizler de cezai kısmın verdik. Varsayımlar üzerinden harekete etmiyoruz.  ve böyle bir konu artık gündemimizde yok" ifadeleirni kullandı.

UEFA Disiplin ve Dürüstlük Birimi Koordinatörü Emili Garcia Silvero ise UEFA ile yerel federasyonların kararlarına karışamayacağını belirttiği açıklamasında TFF'nin alacağı karara karışamayacaklarını belirtti ve "Irkçı eylemlerden dolayı İngiliz Futbol Federasyonu Anelka'ya 5 maç ceza verdi. Belçika ise futsal oyuncusu Omar Rahou'ya 10 maç verdi. Biz federasyonlara şu cezayı uygulayın diyemeyiz. Özerkliğe ters bir hareket" dedi.
 

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