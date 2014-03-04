AA: Şike dosyasıyla ilgili Yargıtay’da yeni inceleme başlatılmadı

Yargıtay kulislerinde sabah saatlerinden itibaren 'Fenerbahçe hareketliliği' yaşanıyor. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, kulislere ilk olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fenerbahçe’nin şike dosyasını 'yeniden incelemeye aldığı' haberleri düştü. Ancak daha sonra Anadolu Ajansı'ndan geçen haberde Başsavcılığın, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin aldığı kararla ilgili incelemesinin sürdüğü bunun dışında yeni ya da yeniden bir çalışma başlatmadığını belirtti.

Sabah saatlerinde ilk gelen haberlere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Davası'nda yeni bir inceleme başlatmıştı.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV), Twitter hesabından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şike dosyasını yeniden incelemeye aldığı duyuruldu.

YARSAV'ın Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe/şike dosyasını yeniden incelemeye aldı. Yasa gereği dosyanın infaz için İstanbul'a gönderilmesi gerekirken, sanıklarca yapılan inceleme istemi dikkate alındı.

Bu inceleme sonucunda Ceza Genel Kuruluna yapılacak itiraz üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin kararı değişebilir. Başsavcılığın bu incelemeyi tamamlaması için yasal bir süre sınırı bulunmamaktadır."

AA: Yeni inceleme başlatılmadı

Ancak daha sonra Anadolu Ajansı'nda geçen bir başka haberde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yargıtay 5. Dairesinin verdiği karar hakkında sanıkların itirazı sonrasında normal incelemesinin devam ettirdiği ve yeni inceleme başlatmadığı belirtildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin Aziz Yıldırım, Olgun Peker, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 85 sanık hakkındaki kararının temyiz incelemesini 17 Ocak'ta tamamlayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında örgüt suçundan verilen hapis cezaları ile Aziz Yıldırım'a birden fazla maçta şike yapma, teşvik primi ve rüşvet verme suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı. Daire kararı, incelenmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Başsavcılık, Daire kararıyla ilgili gelen itiraz dilekçelerini incelemesini sürdürüyor. Başsavcılığın, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin kararına karşı yapacağı aleyhe itiraz süresi doldu. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 308. maddesi gereği, Başsavcılığın sanıkların lehine yapacağı itirazlarda ise süre sınırlaması bulunmuyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların lehine yapılan itirazlarla ilgili dilekçeleri incelemeye devam ediyor. Gelen itiraz dilekçelerinin sayısının fazla olması nedeniyle tüm dilekçeleri toplamak isteyen Başsavcılık, itirazlar tamamlandığında veya sayısı azaldığında dosyayla ilgili çalışmasını tamamlamayı planlıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Daire kararına itiraz etmezse dosyayı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek. Mahkeme, infaz işlemlerini tamamlayıp dosyayı İnfaz Savcılığına ulaştıracak. İnfaz Savcılığı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu ceza alan sanıklar için infaz süresi hesaplayarak, gerekenler için yakalama kararı çıkaracak.

Başsavcılık, sanıkların lehine itiraz ederse dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gidecek.

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