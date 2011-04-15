-YENİDEN YAPILANDIRMAYA ELEKTRONİK BAŞVURU ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Yeniden yapılandırma sonrası gelir tahsilatı mümkün olan tutar ise yaklaşık 14,3 milyar TL. Pazartesi günü itibariyle elektronik ortamda da vergi dairesine gitmeye de gerek kalmadan, başvuru yapılabilinecek''dedi. Şimşek, makro ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği ve ilk çeyreğe ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alınması gereken tedbirlerin seçim sonrasına bırakılıp bırakılmadığına ilişkin Şimşek, hiçbir şekilde tedbirleri seçim sonrasına bırakmadıklarını vurguladı. Şimşek, bugün itibariyle tesis edilecek mevduat munzam karşılıklarındaki artışla, bankaların yaklaşık 41 milyar lirasının Merkez Bankasında sıfır faizle tutulacağını, yani bunun kredi genişlemesinde kullanılmasının engellenmiş olacağının altını çizdi. Şimşek, para politikasının önemli araçlarından birinin mevduat karşılık oranları olduğunu, orada çok güçlü bir pozisyon ortaya konulduğunu, bunun da seçim öncesi dönemde başladığını söyledi. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndaki (KKDF) artışın da geçen sene seçim öncesi yapıldığına işaret eden Şimşek, şöyle konuştu: ''Aslında Cumhuriyet tarihinde muhtemelen AK Parti bir ilki gerçekleştiriyor. Seçime giderken memleketin uzun vadeli geleceği için, memleketin uzun vadeli sürdürülebilir yüksek performansı yakalamak için ekonomiyi soğutmaya, ekonomiyi yavaşlatmaya çalışıyor. Aslında parti menfaatinin kısa vadeli bir bakış açısını bir kenara bırakıyor. Tam aksine çok güçlü bir şekilde Türkiye'nin uzun vadeli geleceğine ilişkin kararlar alıyor. Şunu unutuyoruz, para politikasında tedbirler, gecikmeli çalışır. Hangi enstrümanı kullandığınıza bağlı olarak, ülkenin para politikası ne kadar etkin olduğuna bağlı olarak, o ülkede para politikası bazen 6 ay gecikmeyle çalışır, bazen 9 ay, bazen 18 ay gecikmeyle çalışır, tam etkiyi göstermesi açısından. Dolasıyla önce alınan tedbirlere bir fırsat veriyoruz bu tedbirlerin yansımalarını görmek istiyoruz. Yoksa seçim öncesi, seçim sonrası gibi bir değerlendirme söz konusu olmaz. Çünkü Türkiye'nin geleceği söz konusu, Türkiye'nin makro ekonomik istikrarı söz konusu. Dolasıyla hiçbir şekilde biz tedbirleri seçim sonrasına bırakmadık, bırakmıyoruz da zaten.'' -''YENİDEN YAPILANDIRMAYI SON GÜNE BIRAKMAYIN'' ÇAĞRISI- Yeniden yapılandırmaya ilişkin işlemlerde bazı dairelerin 10 gün sonraya randevu verdiğinin belirtilmesi üzerine de Bakan Şimşek, bunun kendisini üzdüğünü, yoğun bir şekilde bütün teşkilatı çalıştırdıklarını ve hizmet ettiklerini söyledi. Pazartesi günü itibariyle elektronik ortamda da vergi dairesine gitmeye de gerek kalmadan, başvuru yapılabileceğini bildiren Şimşek, bunun çok önemli inisiyatif, çok önemli bir çözüm olduğunu kaydetti. Bakan Şimşek, ''Ben vatandaşlarımıza sesleniyorum lütfen son iki hafta kaldı. Son güne bırakmayalım, bir yığılma olmasın'' şeklinde konuştu. Yapılandırma için Maliye Bakanlığına gelen ve Bakanlığın yapılandırdığı dosya sayısının 2,5 milyona yakın olduğunu bildiren Şimşek, bunun da 2 milyon 172 bin 30 mükellefe denk geldiğini söyledi. Yapılandırma sonrası gelir tahsilatı mümkün olan tutarın ise yaklaşık 14,3 milyar TL olduğunu, bunun tahsil edilebilecek bir kaynak olarak görüldüğüne dikkati çeken Şimşek, Kanundan yararlanmak için yaklaşık iki hafta bulunduğunu, son güne bırakmamak gerektiğini, erken başvurmanın mükellef açısından herhangi bir maliyeti, olumsuz bir tarafı olmadığını ifade etti. Yeni Merkez Bankası Başkanına, para politikası konusunda destek verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine de Bakan Şimşek, kendileri için kurumların önemli olduğunu belirtti ve yeni Merkez Bankası Başkanını tebrik ederek, başarılar diledi. Bir önceki Merkez Bankası Başkanıyla da kendisinin bir dönem çalıştığını ve ona teşekkür ettiğini söyleyen Şimşek, ''Türkiye iyi bir dönem geçirdi, Türkiye, gerçekten para politikasında, maliye politikasında çok güzel bir koordinasyon sağladı. Zaten bir takımın parçasıyız. Maliye politikası olarak biz sıkılaştırıyoruz, neden, çünkü para politikasına bizim güçlü bir destek vermemiz lazım. Türkiye'nin makro ekonomik istikrarına Maliye Bakanlığı olarak maliye politikası anlamında bizim destek vermemiz lazım. Bundan doğal bir şey yok'' diye konuştu.