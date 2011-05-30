-YENİDEN YAPILANDIRMADA SON 2 GÜN ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında başvuru süresi yarın akşam sona eriyor. Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını da kapsayan 6111 sayılı Kanunun 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmesiyle başlayan yeniden yapılandırma süreci tamamlanıyor. Kanunun kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi matrah artırımı ile gelir ve kurumlar vergisinde stopaj artırımlarıyla ilgili hükümlerinden yararlanmak isteyenler, yarın mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. Bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme dönemi ise (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihinde sona erecek. SSK ve Bağ-Kur prim borçları ile yapılandırma kapsamına alınan diğer borçların yapılandırılması başvuruları da yarın son bulacak. 6111 Sayılı Kanunda, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında vatandaşa 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurma hakkı tanınmıştı. Ancak daha sonra Kanunun Bakanlar Kuruluna verdiği yetki çerçevesinde, söz konusu süre, 31 Mayıs 2011 tarihine kadar uzatılmıştı.