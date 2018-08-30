(yeniden) Yağmur'un anne şiddetine maruz kaldığı iddia edildi

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Bağcılar\'da 10 yaşındaki Yağmur Çorlu\'nun annesine verilmek üzere icra memurları tarafından babasından alındığı sırada ayrılmak istemeyerek gözyaşlarına boğulması, yürekleri burkarken, yaşananlarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İcra memurları tarafından alınan kızın nisan ayında da annesi tarafından şiddete uğradığı, bu nedenle Metin Çorlu\'nun, boşandığı eşi Züleyha Ç.\'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bağcılar\'da annesi ve babası boşanan, velayeti annesine verilen 10 yaşındaki Yağmur Çorlu, mahkeme kararıyla 1 aylık kalması için verildiği babasından bu süreyi aştığı gerekçesiyle önceki gün icra memurları eşliğinde alınarak annesine teslim edildi. Küçük Yağmur\'un icra memurlarına annesine gitmek istemediğini söylediği ve babasına sarılarak gözyaşı döktüğü o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçük Yağmur, babasına sarılarak, icra memurlarına gitmek istemediğini söyleyip, \"Annem beni dövüyor. Ona gitmek istemiyorum\" demişti. DHA\'nın ulaştığı bilgilere göre 18 Nisan 2018 günü Yağmur\'un anne şiddetine maruz kaldığı ve bu nedenle emniyete giden babanın suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde pedagog eşliğinde dinlenen küçük kız, annesinin yaptıklarını anlattı. Bunun üzerine de baba Metin Çorlu\'nun şikayeti üzerine anne Züleyha Ç\'ye \'kasten yaralama\' suçlamasıyla işlem yapıldı.

13 KEZ EMNİYETLİK OLMUŞLAR

Züleyha Ç.\'nin 13 kez emniyetlik olduğu da ortaya çıktı. Anne Züleyha Ç.\'nin 2011 yılında \'kötü muamele\', 2013 yılında \'şiddet\' nedeniyle, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında eşi Metin Çorlu\'dan aynı yıl 6 kez şikayetçi olduğu, diğer yıllarda da \'hakaret\', \'tehdit\' gibi suçlarla ilgili ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

Bu arada, iddalarla ilgili görüş almak isteyen DHA muhabiri, anne Züleyha Ç.,\'ye ulaşamadı.



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