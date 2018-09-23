(YENİDEN) Ünlü basketbolcular diyabetli çocuklarla gösteri maçı yaptı

Şükrü Hatun: \"Spor ve diyabet arasındaki bağı güçlendirmek için elemizden geleni yapıyoruz\"

Çetin Yılmaz: \"Federasyonun bize çok büyük desteği var\"

Tamer Oyguç: \"Diyabetin bizimle beraber bir yaşam stili olduğuna dikkat çektik\"

\"Efsaneler ölmez şekil değiştirir\"

Evrencan Gündüz: \"Bu organizasyonun parçası olduğum için mutluyum\"

Murat Özyer: \"Diyabetli arkadaşlar bu organizasyon sayesinde cesaretleneceklerdir\"

\"Önlem alınmazsa galatasaray\'ı çok zor günler bekliyor\"

Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası kapsamında düzenlenen ve basketbolun doğayen isimlerinin katıldığı sosyal sorumluluk projesi olan \"Arkadaşım Diyabet\" basketbol gösteri maçı düzenlendi.

Diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlenen organiasyonun ardından konuşan Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun diyabetle sporun birbirine bağlı iki durum olduğunu belirterek, \"Bugün burada Türkiye\'nin farklı illerinden gelen diyabetli basketbolcu çocuklar ve basketbolla uğraşan ünlüler karşılaşacak. Toplum diyabeti çok fazla tanımıyor. diyabet olduğu zaman çocuk büyük bir şaşkınlık geçiriyor ve sanki normal hayat aktivitelerini geçiremez gibi düşünüyor. Oysaki diyabet hiçbir şeye engel değil. Herkes gibi bu çocuklarda günlük hayatlarını devam ettirip başarılı bir ömür sürdürebilirler. Aslında bu maçın en büyük mesajı bu diyabet hiçbir şeye engele değildir. Spora hiç engel değildir. Tam tersine diyabetle spor birbirine barışık iki durumdur. Diyabetli iki çocuk spor yaptıkları zaman kendilerine çok daha iyi bakabilirler ya da tipir diyabetlerine iyi baktıkları zaman sporlarına devam edebilirler. Buradaki herkes adına Türkiye Basketbol Antrenörleri derneğine çok teşekkür ediyorum bu tarihi aktiviteyi bizlere armağan ettikleri için\" dedi.

ŞÜKRÜ HATUN: \"SPOR VE DİYABET ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ELEMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ\"

Aynı zamanda farklı spor branşlarıyla diyabetli çocukları buluşturduklarını belirten Hatun, \"Biz aynı zamanda her yıl koşu yapıyoruz Bağlarbaşı Korusu\'nda yine diyabetli çocukların katıldığı ve maratoncu Gürkan Açıkgöz\'ün katıldığı. Dolayısıyla diyabetle spor arasındaki etkileşimi arttırmaya çalışıyoruz. Onun dışında diyabet kampları yapıyoruz İznik ve Uludağ\'da. Onlarda spor dolu aktiviteler dolayısıyla spor ve diyabet arasındaki bağı güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz\" şeklinde konuştu.

ÇETİN YILMAZ \"FEDERASYONUN BİZE ÇOK BÜYÜK DESTEĞİ VAR\"

Türkiye Basketbol Federasyonu\'nun kendilerine çok büyük destek verdiğini söyleyen Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Çetin Yılmaz, \"Bir çok parametrede çok değerli bir hafta yaşıyoruz. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Baturalp ve kuruluş aşamasında çok büyük katkılarını gördüğümüz Doğan Hakyemez ki bu arkadaşlarımız Türk basketbolunun en değerli isimlerinde iki tanesi. Onların vefatı üzerine düzenlediğimiz bir turnuva. Aynı zamanda uluslararası bir eğitim semineri yapıyoruz. Federasyonun burada çok büyük desteği var. Bir de DİYAÇEV gibi sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer almak çok değerli. Çünkü bu diyabet konusunda problem yaşayan çocuklar ve gençlerin hayatlarına baktığımızda basketbolla çok örtüştüğünü görüyoruz\" açıklamasında bulundu.

TAMER OYGUÇ: \"DİYABETİN BİZİMLE BERABER BİR YAŞAM STİLİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİK\"

90\'lı yıllara damga vuran Koraç Kupası sahibi Anadolu Efes\'in o dönem oyuncusu olan Tamer Oyguç böyle bir sosyal sorumluluk projesiyle diyabet hastalığına dikkat çekmek istediklerini aktararak, \"Şimdi burada basketbol oynamanın amacı diyabet hastalarına, diyabetin artık bir yaşam stili olduğuna arkadaşımız olduğuna zaten sloganımızda \'Arkadaşım diyabet\'. Onunda bizimle beraber bir yaşam stili olduğuna dikkat çekmekti. İki senedir bu turnuvaya katılıyoruz. Geçen senede oynadım hatta bu sene biraz buruk geldim buraya çünkü geçen seneki antrenörümüz Mehmet Baturalp\'ti. Kendiside sahadaydı. Hatta ağabey 10 kişi sahaya girelim. Hepimiz oynayalım diyince \'hadi aslanım\' diyerek o tepkiyi vermişti ve çok keyifli bir insandı. Tekrar buradan rahmetle anıyorum kendisini. Bugün tabi biraz hüzün doluyuz ama burada sosyal sorumluluk projesini kapsamında dikkat çekebildiysek bizim çok önemli ve mutluluk verici olacak. Geçen sene buradaki arkadaşlarımızı tekrar görme fırsatı bulduk çok mutlu olduk. Gidip onlarla tekrar muhabbet ettik hatta onların basketbollarını biraz daha geliştirdiklerini gördük. Oda tabi bize keyif verdi. Güzel bir maç oldu. Şimdide TUBAD\'ın geri kalan maçlarını izleyeceğiz\" dedi.

\"EFSANELER ÖLMEZ ŞEKİL DEĞİŞTİRİR\"

Ergin Ataman yönetiminde Anadolu Efes\'in tekrar Türkiye ve Avrupa\'ya damga vuracağını söyleyen Oyguç,\"Şimdi çok önemli bir laf vardır; \'Efsaneler ölmez, şekil değiştirir\' diye Anadolu Efes her zaman bir efsaneydi yani denize düştüğünüz zaman dibe vurmadan da yukarı çıkamazsınız. Geçen sene kötü bir sezon yaşandı, çeşitli değişiklikler oldu. Ergin Ataman geçen sezon sonunda geldi ama bu sene tekrar takımın başında. Anadolu Efes\'in o eski kültürüne en iyi bilen insanlardan bir tanesi ki bu sene biraz daha katkıda bulunacaktır. Yapılan transferlerle gelen giden oyuncularla özellikle Türk oyuncu rotasyonuyla bence hem Türkiye\'de hem de Avrupa\'da damga vuracaktır. Çok iyi bir takım oldular ve iyi de bir başlangıç yaparlarsa bu sene Anadolu Efes adından tekrar çok fazla söz ettirir\" dedi.

EVRENCAN GÜNDÜZ: \"BU ORGANİZASYONUN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM\"

Yıllarca sporun içinde bulunduğunu ve spor kültürünün birleştirici bir gücü olduğunu ifade eden müzisyen Evrencan Gündüz, \"Çok güzel bir organizasyondu. Bu organizasyonun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Benimde bir basketbol geçmişim var ve spor kültürünün insanları nasıl bir birleştirici gücü olduğunu biliyorum. Benim yaptığım işte müzik onunda öyle. Takım oyunlarını seviyorum. Bunların sosyal hayata bu şekilde adapte edilmeye çalışılması bu organizasyonda bizi çok mutlu ediyor. Bizde parçası olduğumuz için çok mutluyuz\" dedi.

MURAT ÖZYER: \"DİYABETLİ ARKADAŞLAR BU ORGANİZASYON SAYESİNDE CESARETLENECEKLERDİR\"

Galatasaray eski basketbol antrenörü olan Murat Özyer gösteri maçından sonra bu organizasyonun diyabetli arkadaşlara cesaret verip spora atılacaklarını düşündüğünü belirterek, \"Öncelikle katılan ve emeği olan herkese çok teşekkürler. Bu sene ikincisini gerçekleştirdik bu projenin. Geçen sene TUBAD\'ın başkanı rahmetli Batur Ağabey’in kabul etmesiyle gerçekleşen bir organizasyondu. Bu senede hem Doğan Hakyemez Hem de Mehmet Baturalp turnuvalarının için bu organizasyonu entegre ettik. Bundan sonrada TUBAD ile DİYAÇEV\'in işbirliği sosyal sorumluluk projesi olarak devam edecektir diye düşünüyorum. Gelen sanatçı arkadaşlara eski sporculara tüm basketbol severlere ve özellikle çocuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ben diyabetli çocuklarımın buradaki arkadaşlar sayesinde cesaretlenip sahalara çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten buradaki herkes arkadaş olmayı becermiş kişiler. Burdan Çetin Hocam da bir iki kişinin ismini aldı. Onları belki önümüzdeki senelerde milli takımlarda görme şansımız olacak. Hepimizin bildiği gibi Alper Saruhan bu organizasyonun cesaretlenmesini sağlayan faal basketbolcumuz ona da buradan teşekkür ediyorum\" açıklamasında bulundu.

\"ÖNLEM ALINMAZSA GALATASARAY\'I ÇOK ZOR GÜNLER BEKLİYOR\"

Galatasaray\'ın basketbol şubesinde yaşadığı sıkıntılara da değinen Özyer, \"Bu sene bütün basketbol takımları için yaşanılan ekonomik durumdan dolayı zor günler bizleri bekliyor. Spor dünyasını bence birinci dalga biraz sarstı. Ben bundan sonrası için doğru plan yapanların ayakta kalacağını düşünüyorum. Ligin ikinci bölümünde zor günler bizleri bekleyecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bütçesini risk alarak yapanlar, ilerisini düşünenler ligin sonunda ayakta kalacaktır. Sportif performans arkadan gelecek. Galatasaray\'a baktığımız zaman bu konuda eğer önlem alınmadıysa gerçekten diğer kulüpler gibi onları da zor günler bekliyor ama altyapıya yapacakları hem düşünce hem de teknik yatırım onları bundan sonraki dönemde de ayakta tutacaktır diye düşünüyor ve umut ediyorum. Salon projeleri vardı 1.5 senedir. O da başka bir konu kulübü ayakta tutmak için ben bütün kulüplerimize ve Galatasaray\'a başarılar diliyorum\" şeklinde konuştu.



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