(yeniden) TBMM'DEN "MİMAR SİNAN" AÇIKLAMASI

* TBMM,

\"Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü\'nün 2886 Sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilen tahliye işlemi hakkında gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası ayrıyeten manidardır. Netice olarak mezkur üniversite rektörlüğünün beyanların hakikatle hiçbir ilişkisi yoktur\"

Haber: İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesinin tahliyesi hakkında Mimar Sinan Üniversitesi\'nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Açıklamada, \"Mimar Sinan Üniversitesi tarafından gerçeğe tamamen aykırı ifadelerle kamuoyunun yanlış yönlendirilme gayreti üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur\" denildi.

\"GEÇİCİ OLARAK TAHSİS EDİLMİŞTİR\"

Açıklama şöyle devam etti:

\"Türkiye Büyük Millet Meclisi envanterinde yer alan tarihi ve kültürel mirasa dair binaların kamu kurumlarının geçici kullanımlarına tahsis edilme ve tahsisin iptal edilme yetkisi hukuken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir. Dolmabahçe Sarayı yapılarından olan Baltacılar Dairesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 19 Şubat 1985 tarih ve 45 sayılı kararıyla Mimar Sinan Üniversitesi\'nin kullanımına geçici olarak tahsis edilmiştir. Dolmabahçe Sarayı\'nın daha önce farklı kurumlara tahsis edilip amacı dışında kullanılan ve orijinal yapısı kullanımdan dolayı zarar gören diğer tarihi binaları gibi Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı tarafından kullanılan Baltacılar Dairesi\'nin tahsisi de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı\'nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. TBMM Başkanlık Divanının bu kararı 20.04.2017 tarihinde bahse konu üniversiteye tebliğ edilmiş ve binanın 15 Temmuz 2017 tarihine kadar tahliye edilmesi istenmiştir.



\"YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLERİ BU MAHKEMELER TARAFINDAN OY BİRLİĞİ İLE REDDEDİLMİŞTİR\"

\"19.07.2017 tarihinde Baltacılar Dairesinin tahliye edilmemesi üzerine TBMM Başkanlığı tarafından tahliye için gerekli hukuki girişimlere başlanmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü\'nün konuya ilişkin İstanbul 7. İdare Mahkemesine ve bilahare İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. Dairesine yapmış olduğu yürütmeyi durdurma talepleri bu mahkemeler tarafından oy birliği ile reddedilmiştir. Bu nedenle tahliye sürecinin hukuksuz olduğuna yönelik açıklamalar tamamiyle gerçek dışıdır\"

\"EN DOĞRU ŞEKİLDE KORUMAK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ\'NİN GÖREVİDİR\"

\"Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi de dahil olmak üzere diğer kurumlara geçici olarak tahsis edilmiş tarihi miras ve eserleri en doğru şekilde korumak Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin görevidir. Bu meyanda daha önce tahliye edilmiş bulunan Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi, Kemalettin Efendi Köşkü, Reşad Efendi Köşkü ve Maslak Kasrı Mabeyn Köşkü gibi Baltacılar Dairesi de tahliye işleminin ardından, restore edilerek tarihi mirasa yakışır hale getirilecek ve Dolmabahçe Sarayı Müzesi İhtisas Kütüphanesi ve Kültür Merkezi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılacaktır. Bir yıldan fazla süredir devam eden bir tahliye sürecinin hiçbir aşamasında diyalog çabalarına olumlu cevap vermemiş, ilgili devlet kurumlarının hiç biri ile işbirliği geliştirmemiş Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü\'nün 2886 Sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilen tahliye işlemi hakkında gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası ayrıyeten manidardır. Netice olarak mezkur üniversite rektörlüğünün beyanların hakikatle hiçbir ilişkisi yoktur\"



MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ\'NİN AÇIKLAMASI

Mimar Sinan Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada ise şöyle demişti :

\"Üniversitemize bağlı İstanbul Devlet Konservatuvarı\'nın, T.B.M.M. Başkanlık Divanı kararına binaen, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı’na bağlı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı’nın 05/07/2017 tarih, 61534870-756.01-107711 sayılı tahsis Protokolü’nün (18/10/1984 tarih ve 33 sayılı Protokol), iptaline ilişkin yazı ile tahliye edilmesi kararı tebliğ edilmiştir.

Doğal olarak, hukuka aykırı bir şekilde alınan bu karar ile ve üstelik herhangi bir yer gösterilmeden, nereye ve nasıl olacağı meçhul bir şekilde, Meclis Genel Sekreteri başta olmak üzere, Müzecilik Tanıtım Daire Başkanlığı ve kimi diğer bürokratların keyfi projelerinin uygulanması adına, İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın tahliye edilmesi kabul edilebilecek bir şey değildir.

Bu süreç zarfında, hukuka aykırı alınan bu karara karşı, ivedilikle sorun devletin en üst kademeleri ile paylaşılmış ve idari süreç başlatılmıştır\"

\"İDARİ MAHKEMEDE YENİ BİR HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMIŞTIR\"

\"Ancak, yargı sürecinin devam etmesine ve hakkımızda açılmış herhangi bir tahliye davası kararı mevcut olmamasına rağmen, T.C. Beşiktaş Kaymakamlığı 12/06/2018 tarih ve 25266420-215.02-E.2711 sayılı yazı ile Konservatuvar’ımızın 26/06/2018 Salı günü saat 13.30\'da tahliyesinin yapılacağını tebliğ etmiştir. Bu tebligat üzerine ivedilikle, Üniversitemiz tarafından idari mahkemede yeni bir hukuki süreç başlatmıştır. 6 yaşından 25 yaşına kadar, ilköğretimden yüksek öğretime dek, eğitim gören ve gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda sayısız başarılara sahip, Ülkemiz ve Üniversitemizin göz bebeği olan 1400 öğrencimizin, öğretim elemanlarının ve konservatuvar çalışanlarının, sokağa atılması ve söz konusu binanın boşaltması, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği yeni bir yerleşke gösterilmeden asla kabul edilemez. Böylesi bir işleme tevessül edenler açıkça Anayasa\'nın 42’nci Maddesi\'ni ihlal etmiş olurlar\"

\"BU HUSUSTA GERİ ADIM ATMANIN ASLA SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞI AÇIK VE NETTİR\"

\"Üniversitemizin tüm kademelerinde görev yapan yöneticilerin ve öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizden ve onların geleceklerinden sorumlu olduğu ve bu hususta geri adım atmanın asla söz konusu olamayacağı açık ve nettir.

Üniversitemiz Senatosu\'nun, İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda 26 Haziran 2018 Salı günü saat 12.00\'de yapacağı toplantının ardından, tüm öğrenci ve öğretim üyelerimize konu ve gelişmeler hakkında, Üniversitemiz İstanbul Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi’nde bilgi verilecektir\"



