(YENİDEN) Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

İSTANBUL,(DHA)
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan - Douglas, Braz, Medjani, Ziya, Emre, Hakan, Rybalka, Cyriac, Robinho, Kone
SAKAT: Mert Hakan, Ndinga
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkası 11, Kuzey Kale Arkası 22, Maraton 22, VIP 54, Misafir takım 22 TL
KASIMPAŞA
Ramazan - Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan, Sadiku, İlhan, Eduok, Trezegut, Diagne
SAKAT: Koita, Khalili
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ:
Tolga - Gökhan, Pepe(Roco), Vida, Adriano, Medel, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Negredo
SAKAT: Lens
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C 800,00 TL, VOLVO 1903 B-D 750,00 TL, VOLVO 1903 A-E 680,00 TL, VIP 680,00 TL, 1. Kategori 245,00 TL, 2. Kategori 225,00 TL, 3. Kategori 205,00 TL, 4. Kategori 195,00 TL, 5. Kategori 165,00 TL, 6. Kategori 150,00 TL, 7. Kategori 100,00 TL, 8. Kategori 90,00 TL, Misafir 90,00 TL
ANTALYASPOR
Boffin - Sangare, Celutska, Diego, Chico, Doğukan, Drole, Danilo, Hakan, Vainqueur, Doukara
SAKAT: Zeki, Maicon
Cezalı: Charles
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ATİKER KONYASPOR
Serkan - Skubic, Ali Turan, Uğur, Ferhat, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Jahovic, Yatabare
SAKAT: Yok
CEZALI: Jevtovic
BİLET FİYATLARI: BATI ALT D 100,00 TL, BATI ALT C-E 80,00 TL, BATI ALT B-F 70,00 TL, BATI ALT A-G 60,00 TL, BATI ÜST B-C 60,00 TL, BATI ÜST A-D 50,00 TL, DOĞU ALT D 60,00 TL, DOĞU ALT C-E 50,00 TL, DOĞU ALT B-F 40,00 TL, DOĞU ALT A-G 30,00 TL, DOĞU ÜST D 50,00 TL, DOĞU ÜST C-E 40,00 TL, DOĞU ÜST B-F 30,00 TL, DOĞU ÜST A-G 25,00 TL, KUZEY KALE ARKASI 10,00 TL, GÜNEY KALE ARKASI 10,00 TL, Misafir 13,00 TL
BURSASPOR
Harun - Burak, Barış, Ertuğrul, Aziz, Badji, Aytaç, Lima, Furkan, Yusuf, Stancu
SAKAT: Shehu, Onur Atasayar, Emre Taşdemir
CEZALI: Yok