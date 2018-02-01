(yeniden) SARIYER'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/ İSTANBUL (DHA)

Sarıyer\'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir binada saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahele eden itfaiye ekipleri üçüncü katta oturan, isminin Semiha olduğu öğrenilen yaşlı kadını kurtardı. Duman\'dan etkilenen yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, isimlerinin Nimet (90) ve Adnan(50) olduğu öğrenilen anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelmelerin ardından cesetler, Sarıyer Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı. Yangını gören Yunus Emre Demir, \"İtfaiyeleri gördük karakol sokağına girince bizde hemen geldik. Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler. 1 kişiyi üst kattan çıkardılar. Ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler. Bir yatalak hasta ve annesi vardı o katta. Üst kattaki kadın ise tek başına yaşıyordu\" dedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-Toplanan mahalle sakinleri

-Polis ekipleri

-itfaiye ekipleri

-Cesetlerin çıkartılarak ambulansa bindirilmesi

-Röportaj

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve Detaylar



01.02.2018 - 05.59 Haber Kodu : 180201012

01.02.2018 - 04.36 Haber Kodu : 180201010

