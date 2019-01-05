/yeniden/ Santral nöbetinde, kar altında 193'üncü gün  

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi sakinlerinin biyokütle enerji santrali nöbeti, 193 gündür devam ediyor. Daha önce iş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen mahalle sakinlerinin, hava sıcaklıklarının eksinin altında seyrettiği, zaman zaman kar yağışının etkili olduğu bölgede nöbeti sürüyor.

Büyükorhan ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Karaağız Mahallesi sakinleri, 26 Haziran 2018\'de, bölgede kurulmak istenen biyokütle enerji santraline karşı çıkarak iş makinelerinin çalışmasına izin vermedi. Eylem yaparak santral yapımını protesto eden mahalle sakinleri, o tarihten itibaren bölgede nöbet tutmaya başladı. Mahallelinin itirazı üzerine mahkeme, bölgeye heyet göndererek keşif yaptırdı. Mahkemenin kararını 2 hafta içinde vermesi bekleniyor.

Bir yandan mahkeme kararını bekleyen Karaağızlılar, bir yandan da olumsuz hava şartlarına rağmen 193 gündür nöbeti sürdürüyor. Hava sıcaklığının gün içerisinde eksi 5, gece de eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuğa direnen köylüler, kar yağışı altında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Santral inşaat alanına giriş alanını traktör lastikleri ve ağaç kütleleri ile kapatan Karaağızlılar, günün 24 saati dönüşümlü olarak nöbet tutuyor. Santral projesinin iptali için yargıya başvurduklarını belirten köylüler, karar çıkana kadar nöbetlerine devam edeceklerini belirtti.

Sabırla nöbet tuttuklarını belirten İsmet Korkmaz (71), gücünün yettiği kadar da beklemeye devam edeceğini ifade etti. Korkmaz, \"İlerleyen yaşıma rağmen her gün burada bekliyorum. Ne kadar kararlı olduğumuzu görsünler. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Buranın geleceği için, torunlarım için bekliyorum. Ne zaman yemek yediğimiz bile belli değil. Öğünlerimizi unuttuk. Geceli gündüzlü buradayız\" dedi.

\'YILMAK YOK, NÖBETTE KARARLIYIZ\'

193 gündür dönüşümlü olarak nöbet tuttuklarını belirten Arif Yılmaz ise, \"Bu hava şartlarında, bu ayazda, bu kışta 24 saat burada nöbet tutuyoruz. Bu santrali buraya kurdurmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Bu soğukta 10 yaşındaki çocuktan 80 yaşına kadar insan bekliyor burada. Lütfen bizim sesimizi duysun. Ne kadar mağdur olduğumuzu görüyor zaten. Bizim sesimizi duysun. Hava sıcaklığı burada gündüzleri eksi 5 derece, geceleri de eksi 15 dereceleri buluyor. Ama biz nöbetimizi bırakmıyoruz. Gündüz eşlerimiz, kardeşlerimiz, geceleri de sabaha kadar biz bekliyoruz burada. Biz bu santral buradan gidene kadar nöbet tutacağız. Yılma yok, bırakma yok. Nöbet tutmakta kararlıyız. 24 saat nöbete devam edeceğiz\" diye konuştu.

Mahkemenin yürütme kararını vermesini beklediklerini söyleyen Yılmaz, \"Yaklaşık 10- 15 gün sürecek. İnşallah hayırlı sonucun çıkmasını bekliyoruz. Gece soğukta nöbet tutarken, hastalanan arkadaşlarımız oldu. Hava şartları çok kötü çünkü. Burada kış şartları zor. Bize kimseden yardım gelmiyor. Biz kendi imkanlarımızla bir çadır kurduk. Geceleri kalabalık olduğumuz için çadıra sığmıyoruz. Bu durumda da dışarıda ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Bize ne muhtarlıktan ne belediyeden hiçbir yardım gelmiyor\" şeklinde konuştu.



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