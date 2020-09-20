Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın yüzde 51.5 ile birinci çıktığı Cumhurbaşkanlığı anketi sosyal medyada alay konusu oldu

'Milli Araştırma' isimli bir sosyal medya hesabından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sosyal medyada günde oldu. Anket sonucuna göre, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yüzde 51.5 oy oranı ile birinci çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise anket sonuçlarıyla alay etti.

Ankette katılımcılara aday olarak sunulan isimler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.

2233 kişinin katıldığı anketten çıkan sonuca göre Fatih Erbakan, aldığı yüzde 51.5'lik oyla en yakın rakibi Mansur Yavaş'ın iki kat üzerinde bir oy düzeyiyle açık ara birinci oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise anket sonucuna göre yüzde 19.5'te kalarak üçüncü olabildi.

Fatih Erbakan'ı açık ara birinci yapan anket, sosyal medyada espri konusu oldu. CHP'li Mücahit Avcı, "Araştırmayı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde yaptığınızı düşündüğümüzde üzücü bir sonuç" dedi.