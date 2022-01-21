Yeniden Refah Partili Helvacı'dan hükûmete: Sen Türk parasına güvenmiyorsun ki vatandaştan nasıl bekliyorsun?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, köprü geçişlerine döviz garantisini verilmesi konusunda hükûmeti eleştirdi. Helvacı“Siz bugün Çanakkale Köprüsü yapıyorsunuz. Allah razı olsun, ihtiyaçtır yapılıyor. Ama siz, bugüne kadar tarihinde en fazla 4 milyon geçiş olan bir yere 16 milyon geçiş garantisi veriyorsunuz. Tam 4 katı. Yetmiyor, geçiş ücretini de Euro ile sağlıyorsunuz. Sonra da çıkıyorsunuz televizyona diyorsunuz ki 'Türk parası kullanacaksın, Türk parası’. İyi de hükûmet olarak sen Türk parasına güvenmiyorsun ki vatandaşın güvenmesini nasıl bekliyorsun? Yapan firmaya baktığımızda '5’li çetenin' olduğunu görüyorsunuz” dedi.

Erkan İlyas Helvacı, bir dizi temasta bulunmak için Bilecik’te partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu. “Euro almış başını gitmiş. Dolar almış başını gitmiş. İşsizlik hat safhada. Marketlerde fiyatlar almış başını gitmiş” diyen Helvacı, şunları söyledi:

“İstihdama yönelik hiçbir adım atmadık”

“Tabii bu ekonomik krizin sebebi son zamanlardaki dolar ve euro artışına bağlı olarak aynı zamanda borç-faiz ekonomisi, çimento ekonomisi, asfalt ekonomisi, rezidans, AVM ekonomisi. Asıl temelinde yatan budur.

Şimdi bir kısım arkadaşlarımız diyorlar ki ‘Borçsuz ülke mi var?’ Evet, borçsuz ülke yok, doğru. Fakat onlar almış oldukları borçları ne yaptılar, üretime yönelik, istihdama ve ihracata yönelik faaliyetler haline getirdiler. Biz ne yaptık? Yol yaptık, köprü yaptık. Allah razı olsun, tabii ki bunları yapacağız. Bunlar yapılması gereken ana vazifelerimiz. Fakat bunun yanı sıra üretime, istihdama yönelik hiçbir adım atmadık. İşin temelinde aslında bu yatıyor. Yani borç alıyorsunuz, faiz ödüyorsunuz. Kendi gelirlerimizi faize yatırıyorsunuz.”

“Doların ateşinin düşmesi düşünülemez”

Böyle bir ekonomik ortamda doların ateşinin düşmesinin imkânsız olduğunu savunan Helvacı, şöyle devam etti:

“Şimdi önümüzdeki 2022 yılında 193 milyar dolar borç ödeyeceğiz. Cari açığımız ile beraber bu 250 milyar dolar ediyor. Şimdi sadece hükümetin 250 milyar dolara ihtiyacı olduğu bir ortamda siz doların ateşinin düşmesini bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz, arz-talep meselesi. Dolar neticede bir metadır. Siz Türk lirası veriyorsunuz, karşılığında dolar satın alıyorsunuz. Şimdi bu kadar talebin olduğu, 250 milyar dolara ihtiyacınız olduğu bir ortamda doların ateşinin düşmesi zaten düşünülemez.

“Sen Türk parasına güvenmiyorsun ki vatandaşın güvenmesini nasıl bekliyorsun”

Dolayısıyla yok Çin modeli, yok Uganda modeli, yok bilmem ne modeli, hayır bunların hiç birisi bu memlekete fayda sağlamamıştır bugüne kadar, bundan sonra da sağlamaz. Siz bugün Çanakkale Köprüsü yapıyorsunuz. Allah razı olsun, ihtiyaçtır yapılıyor. Ama siz, bugüne kadar tarihinde en fazla 4 milyon geçiş olan bir yere 16 milyon geçiş garantisi veriyorsunuz. Tam 4 katı. Yetmiyor, geçiş ücretini de Euro ile sağlıyorsunuz. Sonra da çıkıyorsunuz televizyona diyorsunuz ki ‘Türk parası kullanacaksın, Türk parası’. İyi de hükümet olarak sen Türk parasına güvenmiyorsun ki vatandaşın güvenmesini nasıl bekliyorsun? Her geçiş 15 Euro. 4 milyon kişi geçmiş bugüne kadar ve siz 16 milyon geçiş garantisi veriyorsunuz.”

“5’li çetenin olduğunu görüyorsunuz”

Devletteki ihaleleri belirli holdinglerin aldığını söyleyen Helvacı, konuşmasını ise şu sözlerle bitirdi:

“Yapan firmaya bakıyoruz, '5’li çetenin' olduğunu görüyorsunuz. Bu ‘5’li çete’ dediğimiz imtiyazlı holdingler… Dünyada yapılan araştırmaya göre, kamu ihalesi alan 10 şirketin 5’i Türkiye’de. Bu da yüzde 60’ın üzerinde. Yani düşünün, yüzde 60’ını 5 holding alıyor, geriye kalan yüzde 40’ı da 83 milyona gidiyor."