(yeniden) Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin\'in bugün Federal Meclis\'te yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında tüm dünyaya ‘çok güçlüyüm’ mesajı verdiğini söyledi. Devlet, Putin\'in konuşmasında, dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini ve dünyada bilinen tüm savunma sistemlerinin yeni füzeleri karşısında etkisiz kalacağını açıklamasının dünyada şok etkisi yarattığını belirtti.

Putin\'in Ulusa Sesleniş konuşmasını değerlendiren Prof. Dr. Devlet, içinde bulunduğumuz mart ayında Rusya Federasyonu\'nda Başkanlık seçimi olduğunu ve 7 adayın yarıştığını belirterek, Putin dışındaki adayların fazla şansı olmadığını söyledi ve şöyle dedi:

\"Putin güçlü bir aday, AlekseyNavalni’yi ise bir bahane ile saf dışı bıraktı. Bugün Federal Meclis’te yapılan konuşmayı 703 gazeteci takip etti ve canlı olarak yayınlandı. Seçime bu kadar az kala bu tehdidin yapılması aslında \'benim yönetimimde Rusya çok güçlü\' demek olarak da algılanabilir. Son başkanlık seçiminde, halkın neredeyse yüzde 30’u seçime katılmamıştı. Ancak demokrasinin garip işleyişi dolayısıyla Putin tekrar seçildi. Şimdi de böyle olacağa benziyor.

Putin, 2016 başında Rusya Federasyonu’nun 9 maddelik yeni ulusal güvenlik stratejisini ilan etmişti. Bu stratejide nükleer savaşa hazırlık da vardı. Şubat 2017’de ise Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’de 162 yeni silah sistemini denediklerini açıklamıştı. Rusya’nın Gürcistan’a savaş ilan ederek, Abhazya ve Güney Osetya’yı koparıp alması; Ukrayna’da ayrılıkçılara silah, cephane, teçhizat ve gönüllülerle destek vermesi; en son olarak da Esad rejimi yanında Suriye’deki askeri faaliyetleri aslında dış politikasının önemli bir kısmını askeri gücüne dayanarak yürüttüğünü göstermektedir.\"

\"PUTİN SERİ İMALATA GEÇEBİLECEK Mİ?\"

\"Putin, hiçbir savunma sisteminin durduramayacağı varsayılan \'Sarmat\' adlı süper nükleer balistik füzesi ve küçük çaplı fakat nükleer enerji ile donatılmış sürekli yol alan ufak bir füzenin denemelerinin başarı ile yapılmış olduğunu söyledi\" diyen İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet \"Küçük balistik füzelerin ABD Tomahawk füzelerinden on misli daha hızlı olduğu da ifade edildi. Putin artık seri imalata geçileceğini de ifade etti. Hepsi güzel hoş da ekonomisinin yüzde 40’ı kayıt dışı olan, rüşvet ve yolsuzluğun had safhaya ulaştığı, dış borcun yarım trilyonu aştığı, halkının, kendi ifadesi ile 20 milyonu açlık sınırında olan ve Rusya\'nın bakış açısısıyla yüzde 30’u güvenilmez Müslüman unsuru bulunan Rusya bunları başarabilecek mi?\" dedi.

\"NATO VE ABD TEHDİT OLARAK ALGILAYACAK

Devlet \"Şüphesiz hesapsız eğilimleri ile tanınan Putin iktidar hırsı ile böyle tehlikeli bir faaliyete de girebilir. Bu durumda NATO ülkeleri ve tabii ki ABD bu durumu ciddi bir tehdit olarak algılayacaktır. Kuzey Kore nükleer tehdidi nasıl yok edilecek denilirken, şimdi daha ciddi tehlikeler ortaya çıkmaya başladı\" diye konuştu.

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