(yeniden) Prof. Dr. Emre Alkin: Artık dövizle fiyatı artan benzin olmayacak

İSTANBUL, (DHA)-Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren akaryakıtta ÖTV düzenlemesini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, \"ÖTV düzenlemesiyle dövizdeki yükselişe bağlı olarak artan akaryakıt fiyatının bir de vergilerle artması ortadan kalkmış oldu. Bu durumda vatandaş döviz kuru hareketlerine endeksli olarak benzin ya da dizelin fiyatının arttığını görmeyecek\" dedi.

Akaryakıt başta olmak üzere zorunlu mal ve hizmetlerde ÖTV’nin indirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı’na birçok kez bilgi aktardığını ve görüş bildirdiğini belirten Prof. Dr. Alkin, “Bu düzenlemeyle döviz kurlarının yükselişine bağlı olarak akaryakıt fiyatının artması durumu ortadan kalkmış oldu” dedi.

“TÜM ZORUNLU MALLARDA UYGULANMALI”

Ekonomist olarak, akaryakıt gibi elastikiyeti düşük olan zorunlu mallar kategorisinde ÖTV’nin inmesi için uğraştıklarını belirten Prof. Dr. Alkin, “Bugüne kadar akaryakıttan alınan vergiler sonucu akaryakıtın kendine has fiyatı ile vergilenmiş fiyatı arasında bir uçurum oluştu. Maliye Bakanlığı’na yaptığım uyarılarda zorunlu mal kategorisinde konulan vergilerin enflasyonu, hayat pahalılığını arttırdığını hep söyledik. Bakanlığa birçok kez uyarılarda bulundum. Bunun zararları hakkında bilgi verdim. Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in bu konudaki özel çabasını alkışlamak gerek. Bu başarı onundur. Sayın Ertem sadece akaryakıtta değil zorunlu mal kategorisindeki tüm ÖTV’nin de indirilmesi için çalışıyor. Esasen bu mal ve hizmetlerden alınan vergiler arttığı sürece enflasyon da düşmüyor. Çünkü aslında enflasyona doğrudan etki eden mal ve hizmetler bunlar. Çekirdek enflasyonu da yükseltiyor. Bu düzenlemeden sonra döviz kurlarının artışı sebebiyle eğer bir zam olacaksa o zaman ÖTV aşağı inecek ve fiyat değişmeyecek. Ama malın kendi öz fiyatı, petrol fiyatları nedeniyle bir artış oluyorsa o fiyatlara yansıyacak. Ama bundan sonra döviz kurlarının artışına bağlı bir de vergilerle akaryakıtın artması durumu ortadan kalkmış oldu. Yani döviz kuru hareketlerine endeksli olarak benzin ya da dizelin fiyatının arttığını görmeyecek vatandaş” diye konuştu.

“BİR NEFES ALMA SÜRECİ”

Düzenlemenin akaryakıt ve bağlı sektörleri birebir etkileyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, “Döviz yukarı çıktıkça petrol fiyatı artıyordu. Vatandaş deposunu doldurmaktan imtina ediyordu. Hem akaryakıt sektörü hem akaryakıtı satın alan sektörler ve bireyler için bir nefes alma süreci bu. Ben seçimlerden sonra da bunun devam etmesini bekliyorum. Vatandaştaki karşılığı ve maliye tarafında vergi açısından durumuna bakılacaktır ama sonunda hakkaniyetli bir uygulamadır. Kısa vadede enflasyon ve hayat pahalılığında düşüş yaratacaktır” dedi.

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