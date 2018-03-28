(yeniden)- PENDİK'DE OKUL ÖNLERİNDE ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ





*Denetimler sırasında asker kaçağı olduğu gerekçesiyle bir minübüs sürücüsü gözaltına alındı.

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Pendik\'de polis ekiplerince okullar ve çevresinde asayiş, narkotik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde polis, şüpheli araç ve kişileri didik didik aradı. Denetimler sırasında asker kaçağı olduğu gerekçesiyle bir minübüs sürücüsü gözaltına alındı. Minibüsteki yolcular başka bir minibüse bindi.

Pendik Sülüntepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Fatma Gözen Eralp İlkokulu ile ortaokulunun önünde, asayiş ve narkotik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere Pendik İlçe emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Narkotik Şubeye bağlı köpekli ekipler ve mobil okul timleri denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında okul çevresi, şüpheli görülen araç ve kişiler durduruldu. Araçlar narkotik köpekleri yardımıyla didik didik aranırken, kişilere GBT sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında asker kaçağı olduğu gerekçesiyle bir minübüs sürücüsü gözaltına alındı. Minibüsteki yolcular başka bir minibüse bindi. Yapılan denetimlerde ruhsatsız silah ele geçirilirken aranması olan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araçları durdurmaları

-Araçlarda arama

-Taksi, yolcu minibüsü okul servis aranması

-Bir yolcu minibüsünün gözaltına alınması

-Polis otosuna bindirilmesi

-Şüphelilerin aranması

-Narkotik köpek arama yapılması

-Genel ve detay görüntüler

28.03.2018 - 17.15 Haber Kodu : 180328169