Yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu'nun TBMM kaydı yapıldı

CHP’nin bir yıldan uzun süredir Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun TBMM kaydı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tarafından yapıldı.

Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Müvekkilim tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun mazbatasını Sn. Muharrem İnce ve Sn. Engin Özkoç’un katılımı ile birlikte TBMM Başkanlığı’na teslim ettim. Tahliye başvurumun takibi için Ankara’da kalmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.