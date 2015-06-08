Yeniden milletvekili seçilemeyen Melda Onur'dan veda yazısı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İstanbul ikinci bölge 13. sıradan aday gösterilen CHP milletvekili ve gazeteci Melda Onur, seçimlerde tekrar milletvekili seçilemeyince bir veda yazısı kaleme aldı.

Kendi internet sitesi üzerinden yayımladığı yazıda seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Onur, yarım kalan işlerini gerekçe göstererek “Üzgün değilim, biraz buruk hissediyorum” dedi.

'Neden buruk hissediyorum?'

“Demokrasiyi sadece sandık sonuçlarından ibaret gören ve iktidar olmayı sadece kendilerine oy veren vatandaşlara hitap etmek zannedenlere karşı oluşan demokrasi dayanışmasına, milletvekilliğimin son gününde tanık oldum.

“Üzgün müyüm? Hayır; bu sonucu bekliyordum. Buruk muyum? Evet; ama yalnızca yarım kalan işler için.

'Mücadeleye devam'

“Poyraz Ali’yi cezaevinden kurtaramadığım için; Karakoçan’da barajın esir ettiği Arduç ailesine bir köprü yaptıramadığım için; Kadıköy’ün gözdesi Yeşilbahar okulunu rantçı, din istismarcı ellerden hala alamadığım için; İstanbul’un mahallelerini kelepçeleyen rantsal dönüşümdeki mücadelem ve Anadolu’nun yaşamını kurutan rantsal projelerdeki mücadelem yarım kaldığı için; hala kadın cinayetlerine karşı TBMM’de yapmam gerekenler olduğu için…

“Peki, bu davalardan vazgeçecek miyim? Hayır. Ama artık milletvekilliğinin avantajlarını bu davaların takibinde kullanamayacağım. Kalkan olamayacağım; gözaltına alınan, tutuklanan, cezaevlerine konanlara müdahalem, ilgim sınırlı kalacak; ha deyince herkese ulaşamayacağım.

“Ama mücadeleme devam edeceğim; TBMM’ye giren arkadaşlarımı sonuna kadar kullanacağım, bilesiniz.