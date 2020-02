(yeniden) Mehmet Topal'ın fedakarlığı pahalıya maloldu

Hem Fenerbahçe, hem milli takım teknik heyeti rica etti, Mehmet Topal riske girdi

Lucescu ve Cocu tarafından \"Yeniden yapılanıyoruz, gençlerin ve takımın sana ihtiyacı var\" denilen yıldız futbolcu son haddeye kadar bekledi ve bu sabah Almanya\'ya gitti

Tecrübeli futbolcu 2. kez fıtık nedeniyle bıçak altına yatacak

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA

Hem Fenerbahçe hem de milli takımın en kariyerli oyuncularından Mehmet Topal\'ın fedakarlığı kendisi için pahalıya maloldu !..

Yıldız futbolcunun iki aydır sakat sakat oynadığı ortaya çıktı. Gençleştirme operasyonuyla yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe\'de Cocu\'nun, Milli takımda Lucescu\'nun \"sana ihtiyacımız var\" demeleri üzerine tedavisini erteleyen ve maçlara iğne ile çıkarak büyük özveride bulunan Mehmet Topal kasık fıtığı ameliyatı olacak.

SOL KASIĞINDAN HAZIRAN AYINDA OLMUŞTU

Fenerbahçe\'de lig, avrupa ve kupa maçlarında en çok yer alan isimlerden olan Mehmet Topal geçen sezonu tamamlar tamamlamaz soluğu Almanya\'da aldı ve haziran ayında sol kasığından ameliyat oldu. Yaz tatilinde 10 gün boyunca fizik tedavi gördü. Topal\'ın sakatlığı hazırlık maçlarında nüksetti ancak Avrupa ve lig maçlarında fedakarlık yaparak iğne ile oynadı. Fenerbahçe\'nin yeni transferleri geciktikçe oynamaya devam etti.

CANINI FITIK DEĞİL, ELEŞTİRİLER ACITIYOR

Daha önceki sezonlarda da başından talihsizlik sakatlıklar geçiren Mehmet Topal yine acılarını unutarak formasını terletmeye devam etti. Takımı için fedakarlık yapan ve sakatlığına rağmen oynayan Mehmet Topal\'ın canını kasığındaki fıtık değil, bilmeden eleştiri yapanlar acıttı. Sakat sakat oynamasına rağmen Benfica maçlarının en iyisi olarak dikkat çekti. Ligde 8 maçın 4\'ünde 90 dakika sahada kaldı. Takımın genel görüntüsünden dolayı yapılan eleştirilere sahadayken kulaklarını tıkadı ama evine döndüğünde üzüntüden kahroldu. Samandıra\'da takımı ateşleyici konuşmalar, formanın önemini anlatan motivasyon dolu toplantılar yaptı.

HEM LUCESCU HEM COCU SANA İHTİYACIMIZ VAR DEYİNCE MİLLİ OYUNCU TEDAVİYİ ERTELEDİ

Mehmet Topal hiç dinlenemedi. Hem Fenerbahçe, hem milli takım teknik heyeti rica etti, Mehmet Topal riske girdi. Fenerbahçe\'nin yanı sıra milli takımın da kilit ismi oldu. Uluslar Ligi\'nde oynanan Rusya maçında 71 dakika ve İsveç maçında 62 dakika sahada kaldı. Her iki maça da takım kaptanı olarak çıkan Topal, İsveç maçında ilk golün asistini yaptı.

\"Yeniden yapılanıyoruz, gençlerin ve takımın sana ihtiyacı var, senin tecrübelerine ihtiyacı var\" denilen yıldız futbolcu son haddeye kadar bekledi ve aşırı zorlamasından bu kez sağ kasığında fıtık çıktı.

COCU BİR AN ÖNCE AMELİYAT OLMASINI İSTEDİ, TECRÜBELİ YILDIZ ALMANYA\'YA GİTTİ

Bosna Hersek ve Rusya maçları için Milli Takım kampına katılan Mehmet Topal ilk antrenmanda koşuda ağrı hissetti ve kontrolü yapılan emektar oyuncu evine üzgün döndü. Sağ kasığında fıtık oluşan Topal, kulübünün sağlık heyetini de bilgilendirdi. Haber Cocu\'ya da iletilince Hollandalı teknik adam kaptanının bir an önce ameliyat olmasını istedi. Başakşehir maçından sonra Mehmet topal için övgü dolu sözler sarfederek; \"Bugün yedekti ama maçtan önce ben takımla konuşma yaptıktan sonra kendisi de takıma konuşma yaptı. Kendisi kaptanlarımızdan birisi. Bazı yazılanlar var, benimle ilgili problem yaşadığına dair. Bunlar doğru değil. Takımın birbirine bağlanması için önemli örneklerden birisi Mehmet Topal. Bugün de oyuna sonradan girdi ve gayet de iyi bir futbol ortaya koydu\" şeklinde konuşan Cocu tecrübeli futbolcusunun hemen Almanya\'ya gitmesini istedi ve milli takım arasından sonra lige yetişmesini istediğini söyledi.

TRNAVA MAÇINDA YEDEK KULÜBESİNDEKİ DİYALOG TAMAMEN YANLIŞ YANSITILDI

Avrupa Ligi\'nde oynanan Trnava maçında 88. dakikada oyuna alınan Mehmet Topal\'ın bir kare fotoğraf üzerinden yapılan \"Oyuna girmek istemedi, Cocu\'ya rest çekti\" gibi haber ve yorumların tamamen yalan ve kasıtlı haberler olduğu da ortaya çıktı. O an kulübede bulunan futbolcular, Mehmet Topal, Comolli, Onur Başar ve Cocu arasında geçen esprili diyalog ile ilgili edindiğimiz bilgilere göre; Cocu, Topal\'ın 500. maçı olduğunu maç günü öğreniyor. Devre arasında kaptanına seni ikinci yarıda alacağım diyor. Mehmet son dadikalarda orada saati gösteriyor ve \"Hocam al hadi , gitti 500. maç diyor, espri yapıyor ve orada bulunan herkes gülüyor. Olayın aksettirildiği gibi değil tam tersine o an orada sevimli bir diyalog yaşandığı belirtiliyor. Aslında bu tablo futbolcular, Comolli ve hoca arasında hiçbir sorun olmadığını da gösteriyor. 500. maçın hayırlı olsun diyen Cocu\'ya karşılık Mehmet Topal\'ın da bu jest için hocasına teşekkür ettiği öğrenildi.

KULÜP TAKIMLARINDA 501\'İNCİ MAÇINA ÇIKAN MEHMET TOPAL\'IN 2018/19 SEZONU KARNESİ

Mehmet Topal bu sezon Fenerbahçe adına 12 resmi maça çıkarken bunların 6\'sında 90 dakika sarı lacivertli formayı terletti. 3\'ünde ilk 11\'de başlayıp sonrasında oyundan alındı ve 3 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Toplam 12 maçın 4\'ünde sahaya takım kaptanı olarak çıkan Topal, 2 maçta golün asistini yaptı.

Milli takımda ise Mehmet Topal Haziran ayından itibaren Rusya ve Tunus maçlarında ikinci 45 dakikada oyuna dahil olurken UEFA Uluslar Ligi\'nde oynanan Rusya maçında 71 dakika ve İsveç maçında 62 dakika sahada kaldı. Her iki maça da takım kaptanı olarak çıkan Topal, İsveç maçında ilk golün asistini yaptı.

----------

UEFA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü Ön Eleme turu;

İlk maç Benfica: 90 dakika oyunda kaldı

İkinci Maç Benfica: 65 dakika oyunda kaldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu:

Dinamo Zagreb: 90 dakika oyunda kaldı. Takımın tek golünün asisti ve Kaptan olarak sahada yer aldı

Spartak Trnava: 88\'den sonra oyuna girdi. 2 Dakika oynadı. (500. maç)

Spor Toto Süper Lig:

Bursaspor: 90 Dakika oyunda kaldı. 1 Asist yaptı.

Yeni Malatyaspor: 90 dakika oyunda kaldı.

Göztepe: 83 dakika oyunda kaldı

Kayserispor: 74\'üncü dakikada oyuna girdi. 16 Dakika sahada kaldı.

Konyaspor: 90 dakika oyunda kaldı. Takım kaptanı

Beşiktaş: 56 dakika oyunda kaldı. Takım Kaptanı

Çaykur Rizespor: 90 dakika oyunda kaldı. Takım Kaptanı

Başakşehir: 65\'inci dakikada oyuna girdi. 25 dakika sahada kaldı.

Milli Takım

Tunus: 45 Dakika oyunda kaldı. İkinci yarı oyuna girdi

Rusya: 45 Dakika oyunda kaldı. İkinci yarı oyuna girdi.

Rusya: 71 dakika oyunda kaldı. Takım Kaptanı

İsveç: 62 dakika oyunda kaldı. Takım Kaptanı. 1 golün asistini yaptı.